El derrumbe del número 21 de la calle San Francisco de Teruel el pasado 13 de junio hizo saltar las alarmas por el posible deterioro y filtraciones en el resto de edificios ubicados en esta misma vía del centro de la capital turolense. Tanto es así que el consistorio turolense ha ordenado ahora el derribo inmediato de dos plantas –la segunda y el ático– de uno de los edificios colindantes al siniestrado, concretamente, el número 19. En total, serán tres viviendas de las nueve con las que consta el inmueble y la citada declaración de ruina inminente ya consta en un decreto de alcaldía que da 20 días de plazo para presentar proyectos y ya permite el apuntalamiento.

No obstante, este decreto puede ser recurrido por la vía judicial a través de lo contencioso-administrativo y la comunidad de vecinos ya ha apelado ante el ayuntamiento esa declaración de ruina. Uno de los motivos que alegan los vecinos es el hecho de que todavía no se sabe qué daños ha podido sufrir el resto del edificio porque no se puede valorar hasta que se culmine el desescombro del número 21. En este sentido, consideran que el desembolso a realizar ahora sería mucho mayor si luego tuvieran que derribarlo entero.

Ya en las horas posteriores al derrumbe se había pronunciado la Demarcación de Teruel del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón que, en palabras de su presidente María Castel, consideró que la premura con la que se desplomó «podría indicar que el fallo estructural pudo deberse a una causa activa y no a un proceso lento».

El órgano colegial apuntó que tras las labores de desescombro se podrán analizar los restos de la estructura y cimentación y estudiar las condiciones del terreno para su análisis por parte de equipos multidisciplinares de arquitectos y geólogos, entre otros.

Precisamente, el propio Ayuntamiento de Teruel aprobó hace un par de semanas la contratación de un crédito ito de 1,6 millones de euros para afrontar los gastos sobrevenidos por el colapso del edificio. Como se indicó en el expediente, este acontecimiento «sobrevenido e imprevisible» supuso la inmediata necesidad de la actuación administrativa, por su interés público, para la protección de la seguridad pública y para la asistencia psicológica y social de las familias que habitaban dicho inmueble así como los colindantes anterior y posterior que fueron igualmente desalojados por motivos de seguridad.

El consistorio explicó que se ha iniciado un procedimiento de análisis e investigación de las causas del suceso, pero que, mientras concluye, hace «imprescindible» que la institución local atienda una serie de gastos y actuaciones de inmediata necesidad para los cuales no existe partida presupuestaria, dada la magnitud de su importe estimado, por lo que es necesario dotarla. Todo ello sin perjuicio de que en el proceso se diriman las causas y responsabilidades a que hubiere lugar.

El plazo de presentación de proposiciones finaliza este jueves a las 10.00 horas. En ese mismo pleno se aprobó la declaración del interés humanitario y social de las ayudas al alquiler de los afectados por el hundimiento del edificio de la calle San Francisco.