Manuel Beltrán se esfuerza en enumerar comparaciones de todo tipo para radiografiar el caso del ave protegida muerta a tiros en Alcorisa hace unos días. Quizá la más gráfica sea esta: "Una cosa es tener carnet de conducir y otra ir todo el día conduciendo borracho". O esta otra: "Una cosa es ser hombre y otra machista". Lo que el delegado de la Federación Aragonesa de Caza en Teruel quiere aclarar durante toda la conversación es que "no se puede meter a todo el mundo en el mismo saco". Es decir: "Al ibis calvo no lo mató un cazador; lo mató un asesino".

'Asesino', por cierto, es el mismo adjetivo que utilizaron los responsables alemanes del proyecto Life --que abarca varios países europeos-- cuando hace unos días difundieron que una hembra de ibis calvo del norte --especie en peligro de extinción-- había sido abatida en España en plena migración. Procedía de Alemania y, al parecer, su objetivo natural era pasar el invierno en Andalucía. Tras volar 1.320 kilómetros en tres días, un disparo efectuado por un desconocido acabó con ella en Alcorisa. Todo quedó registrado en el dispositivo GPS que portaba, ya que era un ejemplar criado en cautividad dentro de un proyecto de reintroducción. Cayó en el terreno del coto de caza de la localidad turolense, pero nada se sabe del autor. El Seprona y Agentes de Protección de la Naturaleza (APN) de la DGA tienen abierta una investigación. Hasta el momento, nunca se había documentado que un ave de esta especie hubiera estado en Aragón.

"Sin alma de cazador"

Las reflexiones de Manuel Beltrán dan idea de la indignación que ahora mismo existe en el colectivo de cazadores turolenses, que tienen muy claro que lo ocurrido el fin de semana de Navidad les ha hecho "mucho daño". Es más, al autor, aun sin conocerlo, ya lo tienen excluido de su círculo. "No es un cazador, quizá tenga licencia de armas e incluso esté federado, pero para nosotros no es un cazador. O, mejor dicho, tendrá papeles, pero no tiene alma de cazador. Es un furtivo. Los cazadores somos otra cosa. Aunque la gente no lo crea, somos gente que ama a los animales". Y zanja: "Quien mató al ibis, mató por matar".

Caso de que finalmente sea identificado y se abra un acausa judicial, la federación aragonesa ya anticipa que lejos de situarse en el lado de la defensa lo hará del lado de la acusación. "Será muy difícil que den con él, pero si es así, nosotros no le ayudaremos ni aunque esté federado. Todo lo contrario. Iremos a por él. El mundo de la caza o merece que se nos relaciones con gente así, con furtivos. Lo que ha hecho es una barbaridad y debe pagar por ello".

La charla invita a entrar en consideraciones técnicas, propias de expertos ¿Pudo ser una equivocación? Manuel Beltrán no duda: "Imposible. Nosotros tenemos claro que no". El delegado de la federación en Teruel relata que el ibis calvo del norte es completamente direfente a cualquiera de las especies que ellos están acostumbrados a abatir: patos, perdices, tórtolas, torcaces, codornices... "Es mucho más grande, tiene un pico muy singular... En fin, que puede que llegado el momento no sepas cómo es un ibis calvo, pero lo que sí sabemos todos los que nos cosideramos cazadores es que ante la duda, no se dispara. Un ibis calvo es distinto, muy especial. Quien hizo eso no se equivocó, no fue una confusión, mató adrede. Mató por matar" . Palabra de cazador.