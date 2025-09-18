Entre viñedos y trufas: el otoño más idílico se vive en la región suiza de Yverdon

La Région d’Yverdon-les-Bains, también conocida como le Nord Vaudois, condensa en un territorio compacto lo que muchos viajeros identifican como “la esencia de Suiza”: viñedos, senderos entre montañas y una gastronomía marcada por la trufa y los productos de proximidad. Situada entre el lago de Neuchâtel y las cumbres del Jura, este destino sorprende por su autenticidad y por la facilidad con la que se llega desde Ginebra o Zúrich. En otoño, la estación se tiñe de colores cálidos y se convierte en el momento ideal para descubrirla; la visita a la región se convierte en una experiencia única, capaz de alejarte de las preocupaciones rutinarias mientras te acerca a la naturaleza más auténtica.

Dos AOC con alma

La Région d’Yverdon cuenta con dos denominaciones de origen vitivinícolas que marcan su identidad: Bonvillars y Côtes de l’Orbe.

La AOC Bonvillars se extiende por 190 hectáreas a orillas del lago de Neuchâtel, entre los 450 y los 550 metros de altitud. Sus suelos calcáreos y arcillosos, junto con una exposición sur óptima, dan lugar a vinos con cuerpo y notable amplitud. En total, 14 bodegas integran esta denominación, entre ellas la Cava de Viticultores de Bonvillars, donde medio centenar de viticultores se agrupan en cooperativa.

Por su parte, la AOC Côtes de l’Orbe, con 180 hectáreas repartidas en 22 municipios, es una de las regiones vinícolas más antiguas de Suiza. Aquí la Gamay es la variedad estrella, cultivada junto con Pinot Noir y Chasselas. Lo singular de esta AOC es que muchas explotaciones son mixtas, y además de viñas, se cultivan cereales y se cría ganado, lo que imprime un carácter muy particular al paisaje. En otoño, los viñedos se tornan dorados y rojos, y la experiencia de catar un vino con vistas al lago o al Jura se convierte en un recuerdo imborrable.

Senderos de color

Pero no todo es vino, créeme. La Région d’Yverdon presume de una red de más de 280 km de senderos señalizados. Caminar en otoño significa adentrarse en bosques que se tornan cobrizos y descubrir panorámicas abiertas hacia los Alpes y el lago de Neuchâtel. Los favoritos de la estación son las Aiguilles de Baulmes, un conjunto de crestas calcáreas con vistas al Mont Blanc; la cascada del Dard, un paseo corto desde Yverdon; y las Gorges de Covatannaz, un cañón fresco y misterioso. Tres senderos maravillosos que convierten el caminar en una experiencia enriquecedora e inolvidable.

El Chasseron (1.608 m) es otro imprescindible. Desde Les Rasses, los senderos ascienden hasta su cumbre, un auténtico balcón natural donde se abre una vista de 360 grados que alcanza hasta el Mont Blanc en días despejados.

Temporada de trufa

El mercado de la trufa de Bonvillars, celebrado el último sábado de octubre, se ha convertido en una cita ineludible para gourmets. Allí se venden trufas frescas, aceites, quesos o embutidos aromatizados, y se organizan demostraciones con perros truferos y talleres para toda la familia.

Más allá del evento, la región cuenta hoy con unas 6 hectáreas de truferas cultivadas en localidades como Bavois, Mathod, Suchy o el propio Bonvillars. Es posible sumarse a visitas guiadas para descubrir cómo se buscan y recolectan, y terminar la experiencia con una degustación de platos donde la trufa es protagonista absoluta.

Sabores de proximidad

Pero, no te preocupes, porque la trufa no está sola. La Région d’Yverdon es también tierra de quesos y productos artesanos. Aquí se producen Gruyère AOP, Vacherin Mont-d’Or AOP o la tradicional tomme vaudoise, además de la dulce Amandine de Sainte-Croix y la emblemática saucisse aux choux IGP, cuya receta se remonta al siglo IX. En el lago, el pez más típico es la bondelle ahumada, pescada todavía de manera artesanal. Todos estos sabores se pueden probar en chalets de montaña, queserías o restaurantes locales que, en otoño, refuerzan sus cartas con fondues, risottos y menús de proximidad.

Patrimonio con carácter

Además de naturaleza y gastronomía, la Région d’Yverdon ofrece un rico patrimonio histórico. Destacan la abadía de Romainmôtier, una de las iglesias románicas más antiguas de Suiza; el castillo de Grandson, que celebra en 2026 los 550 años de su batalla más célebre; los mosaicos romanos de Orbe-Boscéaz; y las espectaculares cuevas de Vallorbe, un viaje subterráneo entre estalactitas y galerías iluminadas.

Estos lugares aportan al viaje un toque cultural que completa la experiencia otoñal y muestran el peso histórico de la región.

Cómo llegar:

Vuelo directo España–Ginebra.

Tren Ginebra–Yverdon: 1 h – 1 h 15.

Alta frecuencia de servicios (varias salidas cada hora).

Un otoño redondo

Viñedos en vendimia, bosques que se tiñen de ocre, mercados impregnados de aroma a trufa y un patrimonio que conecta con la historia medieval y romana. Así es Yverdon en otoño. Una región que condensa, en pequeño formato, todo lo que hace grande a Suiza.

Quien se acerque a Yverdon descubrirá que aquí el lujo no es el exceso, sino la autenticidad... Un vino servido en bodega familiar, un paseo hasta un mirador del Jura o una mesa donde la trufa, el queso y el lago son protagonistas. Reserva en el Club Viajar tu viaje a Suiza.