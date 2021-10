Llega el temido día de meterse a fondo con la cocina. Hay tareas que son más o menos sencillas y que no requieren poco tiempo, pero uno de los grandes focos de suciedad no podemos dejarlo aparcado más: la campaña extractora. Al encontrarse justo encima de la superficie de cocina se llena de grasa y es una de las labores que más pereza da. Si se hace tras un día largo de trabajo no apetece y si toca en un día de fiesta en el que toca descansar, más de lo mismo.

Pero al final es necesario hacerlo y, al contrario de lo que solemos pensar, no es una labor que necesite tanto tiempo como parece. Aparte, hay que tener en cuenta la importancia de tener una cocina limpia e higiénica, porque allí se cocinan los alimentos que terminarán en nuestro cuerpo y es una obligación eliminar al máximo la suciedad y las bacterias.

Hay muchos productos que nos pueden ayudar a la limpieza de la campaña, como los quitagrasas específicos. De todos modos, hay tantos que podemos utilizar que es posible que acabemos dudando de cuál es el más indicado para la campaña extractora, que debe quedar impoluta y bien limpia.

Otros usos del producto

En la cocina la propia campana y el horno por los elementos que más suciedad acumulan y que menos se suelen limpiar por su coste en cuanto a tiempo y dificultad, aunque a veces el microondas tampoco se queda atrás. Para ello, los expertos en limpieza recomiendan utilizar el jabón beltrán, que es un quitamanchas elaborado con elementos naturales y muy eficaz.

Para usarlo debidamente solo hay que mezclarlo con un vaso de agua para remover la grasa de los elementos que más la acumulan de la cocina. Se puede utilizar además en zonas menos accesibles como las juntas del propio horno, la bandeja (que dependiendo de lo que hayamos cocinado puede ser un martirio) o la rejilla.

Es muy importante que aunque a veces nos dé pereza tengamos un especial cuidado con la cocina y eliminemos al máximo las bacterias para poder elaborar nuestros alimentos de la forma más sana e higiénica posible. Con algunos métodos caseros se puede conseguir una cocina impoluta y que parezca como nueva.