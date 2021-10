Las infusiones están muy de moda y no es para menos. Se trata de un alimento muy sano, ya que está compuesto enteramente por agua, y además posee el añadido del sabor y las propiedades de las plantas, lo que le convierte en una bebida sabrosa, nutritiva, muchas veces depurativa y antioxidante y, sobre todo, que no tiene nada de calorías. Es decir, es absolutamente ideal para perder peso y para adelgazar. Pero ahí no se quedan sus ventajas, ya que también son saciantes.

Por eso, aquí os dejamos cinco infusiones distintas, con sus principales propiedades, para que las pruebes y te quedes con la que más te guste:

Té verde

Empezamos por un clásico. Debido a sus características, logra acelerar el metabolismo y activar el consumo de grasa. Por eso está especialmente indicado para las últimas horas del día, cuando nuestro metabolismo ya se ha ralentizado. Así evitaremos que las calorías extras se acumulen durante la noche en el cuerpo. Aparte es saciante y muy digestivo, así que es ideal para después de las comidas.

Bardana

Quizá no la conozcas tanto, pero esta planta es tan rica en inulina que posee un enorme efecto saciante. Es decir, para adelgazar es ideal ya que nos llenará más y no ingeriremos otros alimentos. Aparte cuida los riñones y el sistema urinario, pero también la piel. Solo hay que tener en cuenta que no está recomendado tomar más de tres tazas al día.

Cola de caballo

Así como las anteriores eran muy saciantes, esta no lo es tanto, pero sí que destaca por ser un potente diurético, por lo que se ha convertido en una de las plantas medicinales estrella y altamente demandada. Ayuda a mejorar la digestión, el tránsito intestinal y a acudir con más regularidad y mejor al baño. Como en el caso de la bardana, máximo tres tazas por día con una proporción de 10 gramos por cada una de ellas.

Ortosifón

También es muy diurético, pero sobresale a la hora de quemar grasas y para reducir el colesterol, que es muy perjudicial para la salud. Ahora bien, es muy probable que de primeras su sabor no te guste ya que es bastante amargo, por lo que será necesario endulzarlo. Aquí es donde hay que tener especial cuidado y no hacerlo con azúcar refinado y sí con edulcorantes naturales.

Fucus

Para el final, un alga. Es muy rica en yodo, oligoelementos, sales minerales y vitaminas C y del grupo B, pero aparte destaca por su capacidad para quemar grasas. Tiene también otra propiedad bastante común en las infusiones anteriores, y es que es muy saciante. Su único problema es que cuesta más rato de preparar, pero merece la pena. Simplemente hierve el alga con el agua durante 15 minutos y déjalo reposar para disfrutar de esta infusión.