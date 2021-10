La nueva Ley de Protección animal está dando mucho que hablar por sus novedades y sus principales prohibiciones, que en la mayoría de casos no han gustado a los ciudadanos. De momento se trata de un proyecto que se está tramitando en las Cortes y que fue presentado en el Día Internacional de los Animales, pero que está generando controversia, sobre todo porque casi con toda seguridad saldrá adelante y entrará en vigor.

Por eso es muy importante conocer qué cambios habrá con esta nueva ley, qué estará prohibido y permitido, para no cometer ninguna infracción y, sobre todo, estar preparado para el cuidado de los animales.

Lo principal es que se establece como obligatorio un curso para tener perro, aunque todavía su duración y contenido con un misterio. Ahora bien, sí que será necesario para guiar a la población a un bueno cuidado del animal de compañía y para evitar el tan temido abandono.

En cuanto a las prohibiciones, son muchas y os las vamos a dar a conocer.

Maltrato

No estará permitido maltratar a los animales, agredirlos físicamente ni hacer cualquier cosa que les haga daño físico o psicológico. Por supuesto, tampoco la muerte.

Abandono

Ni en espacios cerrados ni abiertos, estará totalmente prohibido. Aparte muchos animales tienen chip, por lo que es sencillo rastrear a los dueños e imponerles sanciones.

Sacrificios

Uno de los elementos más delicados. En resumen, estarán prohibidos todos salvo por razones médicas y por el consejo de un veterinario en caso de enfermedades incurables o que pongan en riesgo la sanidad animal, de las personas o medioambiental. Y todo para evitar también el sufrimiento del animal.

Es decir, todo lo demás no estará permitido. No se podrán sacrificar animales por exceso de población, por motivos económicos, por falta de plazas para acogerlos, por no encontrar a alguien que los adopte, por abandono de su responsable, vejez, lesión, enfermedad o problemas con su comportamiento.

Tampoco se podrán sacrificar en lugares públicos y no podrán participar en espectáculos ni en otros que aun encima les pongan en peligro de muerte. Ahora bien, quedan excluidos aquellos que sean por fines científicos, que poseen una ley propia.

Mutilaciones

Totalmente prohibidas salvo por criterio veterinario y se exceptúan las que sirvan para limitar la capacidad de reproducción. Tampoco se podrán hacer las que sean por motivos estéticos o de mejora de una especie.

Espectáculos

Ya lo hemos introducido antes. Estarán prohibidos en espectáculos públicos o actividades artísticas, turísticas o publicitarias, que les causen angustia, dolor o sufrimiento. Yendo a lo concreto, no se podrán usar en atracciones mecánicas ni carruseles, en circos, belenes de Navidad, cabalgatas o procesiones, en las que se mantenga al animal de forma antinatural conforme a las características propias de su especie, o inmovilizado durante la duración del evento.

Peleas

Poco se puede decir, no estarán permitidas. Tampoco enseñar al animal a causar daño a las personas ni instigarle a ello.

Trabajos

No se les podrá forzar por encima de sus posibilidades, ni en cantidad ni en tiempo.

Mendigar

Se solían utilizar para conseguir mayor cantidad de dinero, pero ya no se podrá.

Accesorios que les causen daño

Pinchos, collares que hagan daño, aparatos eléctricos o cualquier elemento que les ahogue no se podrán utilizar.

Alimento humano

Ningún animal de compañía se podrá usar para el consumo humano o animal.

Silvestrismo

Es la práctica que implica la captura y cuidados en cautividad de ciertos pájaros de campo con el objeto de su adiestramiento al canto. No estará permitida.

Tómbolas

Lo mismo, no se pueden ganar como premio de ningún tipo en rifas, promociones, sorteos y similares.

Alimentación con despojos

No se les podrá dar comida que no haya pasado los controles sanitarios. Es decir, no se les podrán dar vísceras o animales muertos.

Encerrarlos demasiado tiempo

Con esta medida habrá que tener un especial cuidado, ya que no podrán estar de forma permanente en terrazas, balcones, azoteas, trasteros, sótanos, patios y similares o vehículos.

Arrastrarlos con vehículos

No se podrán llevar atados y moverlos a través de un motor en marcha.

Puesta en libertad

No estará permitida su introducción al hábitat natural ni su puesta en libertad.

Cadáveres

Está prohibida la eliminación de cadáveres de animales de compañía sin comprobar su identificación, cuando sea obligatoria, y la no comunicación a la administración competente de la retirada del cadáver de un animal de compañía identificado.

Tres días solo

Ese será el límite salvo para los perros, que no podrán estar más de 24 horas sin supervisión.

Adopciones

El requisito será que el animal deberá estar plenamente identificado para que sea legal.

Publicidad

Queda prohibida la utilización de animales como reclamo publicitario, excepto para el ejercicio de actividades relacionadas con los mismos, en cuyo caso se deberá obtener autorización.

Tiendas de animales

La comercialización de animales de compañía en tiendas, así como su exhibición y exposición al público con fines comerciales está prohibida. Además, la transmisión, a título oneroso o gratuito, de animales sólo podrá realizarse directamente bien desde la persona responsable de la cría, bien desde una Entidad de Protección Animal, sin intermediarios, actúen éstos a título oneroso o gratuito. La cesión de animales entre particulares deberá ser, en todo caso, gratuita y quedar reflejada por contrato.