En las últimas horas ha surgido un intenso debate en torno a la crema de cacao supuestamente saludable puesta en marcha por el famoso nutricionista Carlos Ríos, uno de los grandes impulsores y defensores del movimiento Realfooding, que insiste en la necesidad de consumir alimentos reales y huir de los ultraprocesados por ser perjudiciales para la salud. Lo cual resulta, cuanto menos, extraño.

Sin embargo su último lanzamiento ha sido muy criticado tanto por otros nutricionistas como por muchas personas a través de las redes sociales porque, aunque parezca que no, se aleja de todo aquello que promulga. Tanto es así que fue tendencia en Twitter durante muchas horas, donde hubo comentarios de todo tipo, aunque muchos de ellos en tono negativo por tratarse de una posible publicidad engañosa. O más bien, etiquetado engañoso.

Esta especie de Nocilla se está vendiendo como "saludable", pero no son pocas las personas que han criticado esa etiqueta al ver la información nutricional. Por cada 100 gramos de producto de esta crema de Shukran, se consumen 6 gramos de grasas, 25.1 gr de hidratos de carbono, de los cuales 16.7 son azúcares, y tiene un valor energético de 180 kcal. Es decir, igual que todas. Con menos calorías, pero no apta ni mucho menos.

Pero el truco que ha indignado a algunos consumidores está en los ingredientes y, sobre todo, en la afirmación que se puede encontrar en el envase que asegura que no hay azúcares añadidos. Por eso se le considera engañoso, porque da la sensación de que por fin ha venido este producto para revolucionar el mercado con una crema de cacao sana y que si de verdad lo fuera nos hincharíamos a comerla, cuando en ningún caso es así.

Tras días d #azúcares y #dátiles me pregunta @consumidorglob por la crema de cacao #realfood.

Nutricionalmente,poco q decir: = a la q te haces en casa o a cualquier otra q compres.

Pero si lleva dátiles, ¿puede decir "sin azúcares añadidos"?#hilo 🧵⬇️https://t.co/2QwzvUwqmv — Beatriz Robles 🏳️‍🌈💜 (@beatrizcalidad) 8 de octubre de 2021

La contestación de Carlos Ríos

La crema de cacao está compuesta por puré de castañas, agua, fibra de achicoria, tahini, cacao desgrasado, aceite de oliva virgen extra, lecitina de girasol y sorbato potásico como conservador. Pero el único ingrediente que no hemos mencionado en esta lista es el que realmente ha generado polémica: los dátiles.

Muchos nutricionistas se han puesto en pie de guerra por la pasta de dátiles y que se asegure que no lleva azúcares añadidos. Toda la dulzura de la crema de cacao proviene de esta fruta, que en su forma natural tiene un 60% de azúcares, pero aunque no se use azúcar refinado no quiere decir que sea saludable.

El el #hilo de hoy, queridos niños y niñas, evaluaremos la crema de cacao de #CarlosRios a la luz de los principales sistemas para valorar el perfil nutricional de un producto.

Empezaré por el #Nutriscore y seguiré con el de #SellosChilenos, #NOVA y @WHO.

Viene curva. pic.twitter.com/qKs6cjP5U3 — Juan Revenga (@juan_revenga) 11 de octubre de 2021

Sin embargo, Carlos Ríos defiende que "no son solo azúcares, también agua, fibra, vitaminas, minerales, antioxidantes y polifenoles", así como que su combinación con el resto de ingredientes hace que se cree "un producto saludable que nada tiene que ver con el resto de cremas".

Según el nutricionista, otro punto a favor es que, a diferencia de otros productos similares del mercado, "Sustituye así las 546 kcal/100g procedentes de azúcar y aceite de palma de las típicas cremas ultraprocesadas por 180 kcal/100 g de ingredientes de calidad". Polémica servida.