Las comidas y cenas al horno son una maravilla. Si se preparan a conciencia el resultado puede ser espectacular. Igual que no es lo mismo comer una carne a la plancha que a las brasas, todo lo que se cocina en el horno queda con un sabor característico y especialmente rico.

Además tiene una enorme ventaja, que aunque los tiempos para cocinar los alimentos son más elevados prácticamente no se necesita estar atento, lo que permite preparar comidas mucho más sanas y con un gran sabor sin apenas esfuerzo. La paciencia es la madre de la ciencia, pero merece la pena.

Ahora bien, una vez cocinados los alimentos llega la perezosa tarea de limpiar el horno, que no es agradable y más si lo que hayamos cocinado ha soltado mucha grasa. Puede haber salpicaduras y si utilizamos líquido para que los alimentos no se resequen también habrá evaporación, lo cual manchará el electrodoméstico. En suma, no conviene esperar mucho rato para limpiarlo, porque la suciedad se puede pegar demasiado a las paredes, lo cual generará que sea más difícil retirar lo que no deseamos.

Aliado de lujo

Hay productos de limpieza que son verdaderos aliados en la cocina y que dejan unos resultados asombrosos. Logran erradicar la grasa y dejar una estancia limpia y desinfectada, sin suciedad alguna.

Hay muchos de ellos que nos pueden ayudar con la campana, como los quitagrasas específicos. De todos modos, hay tantos que podemos utilizar que es posible que acabemos dudando de cuál es el más indicado para el horno, que debe quedar impoluto y bien limpio.

Pero uno que es especialmente efectivo es el jabón beltrán. Para usarlo debidamente solo hay que mezclarlo con un vaso de agua para remover la grasa del horno. Se puede utilizar además en zonas menos accesibles como las juntas del propio horno, la bandeja (que dependiendo de lo que hayamos cocinado puede ser todo un martirio) o la rejilla.

Aparte, también se puede utilizar con la campana extractora de humos, que es otro de los elementos que más grasa y suciedad acumula, especialmente cuando cocinamos alimentos que hagan saltar el aceite de las sartenes, aunque también cuando el propio aceite sube de temperatura y se quema.

Es muy importante que aunque a veces nos dé pereza tengamos un especial cuidado con la cocina y eliminemos al máximo las bacterias para poder elaborar nuestros alimentos de la forma más sana e higiénica posible.