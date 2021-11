Quizá entre en tus posibilidades o deseos adquirir una Vivienda de Protección Oficial (VPO), ya que están protegidas legalmente por la administración. Ahora bien, se necesitan ciertos requisitos tanto para acceder a una como unas regulaciones que es necesario conocer y cumplir, ya que se suelen ofertar a un precio menor que el de mercado, pero a cambio de ciertos condicionantes.

Generalmente se ha considerado que eran de menor calidad por su disminución del precio o también eran desdeñadas por estar muy a la afueras de las ciudades, pero hay muchas opciones de viviendas que pueden encajar, con grandes calidades y que no tienen por qué estar lejos del centro, si bien es lo habitual.

Lo primero que hay que hacer es registrarse en el Gobierno de Aragón como solicitante. Es decir, dar fe de que quieres adquirir una VPO, que se puede hacer tanto de forma telemática como presencial y presentando los documentos legales correspondientes.

Requisitos

Pero no se puede registrar sin más ni más, hay que cumplir con ciertos requisitos. Hay que ser mayor de edad o menor emancipado legalmente, tener una necesidad de vivienda, estar empadronado en cualquier municipio de Aragón, cumplir con los límites de ingresos mínimos y máximos y no ser titulares de bienes que valgan más que la propia vivienda.

El registro tiene una vigencia de tres años que se debe renovar y, en caso de no hacerlo, se da de baja y no se puede dar de alta de nuevo hasta pasados otros tres años. Aparte, una vez se adjudica una vivienda, no se puede renunciar a ella salvo casos muy excepcionales.

Por otra parte, tampoco has podido recibir antes una VPO para acceder a una, no se puede ser propietario de otra vivienda y no debes tener ayudas de planes estatales o autonómicos en los últimos 10 años.

¿Se puede vender una VPO?

Al contrario de lo que mucha gente piensa sí, se puede vender, pero con ciertas condiciones. Lo principal es que, como mínimo, han debido pasar 10 años de la compra de la vivienda para poder venderla.

Pero además, al estar protegida, lo va a estar para todo. Es decir, no se podrá vender por más dinero del precio máximo establecido legalmente y además el comprador debe cumplir los requisitos para acceder a una VPO.

Además, debes saber que hay promociones de viviendas que están especialmente pensadas para jóvenes y que tienen preferencia en caso de que la demanda sea superior a la oferta.