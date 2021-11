Tenemos la costumbre de contratar o descargar un antivirus para el ordenador, a pasar de vez en cuando un limpiador de malware y a estar pendientes de la seguridad de nuestro dispositivo, pero no ocurre lo mismo con el teléfono móvil y eso que es más que posible que millones de personas de toda España lo utilicen bastante más que el propio ordenador.

¿Pero es realmente necesario instalarse un antivirus? Hay opciones para hacerlos, pero no es algo que se haya generalizado y tiene varias razones de peso. La primera de ellas es que, básicamente, no hemos tenido necesidad de descargarlos y de emplearlos, ¿pero está plenamente justificada esta idea?

Apple vs Android

Aquí retomamos la famosa guerra entre Apple y Android, que tienen formas distintas de entender la seguridad. En el caso del gigante de la manzana hay que tener en cuenta dos cosas muy importantes. La primera es que no, no hace falta instalarse un antivirus porque el propio sistema, por su concepción, es de una seguridad total. Y la segunda es que técnicamente no puedes instalarlo.

El motivo es que las aplicaciones en Iphone funcionan en sandbox, es decir, que se ejecutan en un entorno del que no pueden salir. No pueden conocer información de otras apps ni saber que están instaladas salvo que sean del mismo grupo (por ejemplo, Facebook e Instagram pertenecen a Facebook y sí) y además solo se pueden bajar de la App Store, que tiene unos filtros muy cuidados de seguridad. El caso es ninguna aplicación puede analizar otras, así que se rompe de raíz el leitmotiv de un antivirus. Así que se puede decir sin miedo a equivocarse que no hace falta antivirus en Apple.

Decisión personal

¿Pero en Android? Es verdad que su concepción es distinta a la de Apple, mucho más abierta y con más opciones para desarrolladores, pero en general tampoco sería necesario. Dentro de la Play Store los filtros de seguridad son exhaustivos, como en la App Store y, si bien sí que está permitido instalar aplicaciones externas (concretamente "de fuentes desconocidas"), debemos dar permiso expreso y son bien pocas.

Así que, descargando solo aplicaciones de la Play Store oficial y teniendo cuidado con los archivos que se descargan, no debería haber ningún problema con los virus en los teléfonos móviles, así que puedes estar tranquilo con ambos sistemas operativos. De todos modos, en Apple no puedes así que olvida esa idea, pero en Android sí que puedes bajar antivirus y usarlos. A tu elección queda.