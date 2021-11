Cada cierto tiempo aparece un superventas en Lidl que termina arrasando. Son siempre productos económicos, que cumplen más que de sobra con una necesidad y que nos hacen la vida mucho más fácil. Van de boca en boca, se escribe sobre ellos y se acaba creando una fiebre más que justificada.

Este es el resultado de un producto del Lidl que se ha agotado en cuestión de minutos y que de forma online es imposible, por el momento, de conseguir. No quiere decir que no se vaya a poder comprar en el futuro, pero si lo quieres deberás estar más que atento o atenta para no quedarte sin él.

Ahora que viene el invierno cualquier pequeño truco para ahorrar en calefacción y estar lo más caliente posible es bienvenido. En España hay un montón de rincones que son muy fríos, tanto de montaña como del centro peninsular e incluso bien cerca de los mares y este producto ha cautivado a los clientes por su precio y su eficacia: el cubrecolchón eléctrico.

¿Por qué ha arrasado?

Lo primero es por su precio. Aunque originalmente costaba unos baratos 21,99 euros, se rebajó a los 16,99, lo que despertó todavía más el interés de los consumidores.

Pero además, entre sus características, destacan que se calienta con suma facilidad, que tiene seis niveles de temperatura que se regulan a través de un mando muy sencillo y que tiene apagado automático cada hora, tres horas, seis o doce.

Funciona enchufado a la red eléctrica, pero no consume demasiado y además, al usarse de noche, es cuando la luz está más barata. Solamente debes ponerlo entre el colchón y las sábanas, porque además es de tela no tejida y transpirable, y ya está.

Un consejo es que lo pongas un rato antes de ir a la cama para que, cuando entres en ella, la tengas caliente y confortable. Ahora bien, si quieres este cubrecolchón de Lidl deberás esperar a que vuelva a estar disponible.