Diez pares de zapatos o zapatillas por diez euros. No, no es ficción, es la solución de Lidl para el hogar, demostrando una vez más que no es necesario tener un gran mueble ni gastarse un dineral para tener una alternativa muy práctica para ordenar y tener siempre el calzado a nuestra disposición.

Lidl es un especialista en ofrecer productos a precios bajos que nada tienen que envidiar a los de otras superficies, por lo que de manera cada vez más común acaba conquistando a los clientes. Por ejemplo, el cubrecolchón eléctrico voló de los estantes y de la tienda online, lo mismo que la freidora de aire sin aceite, que se agotó en cuestión de horas.

Y este producto, para deleite de los usuarios, no está agotado, pero sí que es un superventas y uno de los preferidos de los usuarios, sobre todo por su precio, que es muy competitivo.

Apilable

Lo que más gusta a los clientes es el precio, ya que solo cuesta 9,99 euros. Una ganga. Es muy sencillo en realidad este zapatero y apenas ocupa espacio, lo que le convierte en una solución ideal para pisos pequeños o compartidos.

Es una estructura de dos niveles de acero cromado con barras transversales para sostener los zapatos. Ahora bien, hay que tener en cuenta que no viene montado, pero entre que trae pocos elementos y que es muy sencillo no te llevará ningún problema.

Pero además otro de los aspectos que más ha gustado a la gente es que es extensible. Es decir, se puede apilar uno encima de otro y guardar hasta 20 pares de zapatillas, lo cual hará que no debas gastar dinero en un mueble demasiado caro para tener todo bien ordenado y cerca de la puerta de entrada y salida de la casa.

"Estantería para zapatos cromada apilable y extensible para calzados de todos los tamaños", explica Ikea en la descripción de su producto, que viene acompañada de una estrellita que asegura que es uno de los productos estrella de la cadena alemana de alimentación y hogar.

Una solución tan sencilla como socorrida que además ha sido explorada por otras empresas. Por ejemplo, Ikea tiene diversas alternativas que optan por la misma máxima: una estructura muy básica, elevada del suelo, que ocupe poco espacio y que sirva para apilar el calzado. ¿Para qué se necesita más?