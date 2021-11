Otra tradición americana lleva instalada varios años en España y cada vez va a más. Se trata del Black Friday, que este año caerá el 26 de noviembre y que volverá a traer descuentos de todos tipo, aunque especialmente en artículos tecnológicos. Hay muchas personas que están esperando esta época para hacer grandes desembolsos por el tijeretazo en los precios y, de hecho, pese a que todavía quedan días para que se celebre, grandes superficies y mercados como Aliexpress o Amazon ya tienen descuentos anticipados.

Ahora bien, no es oro todo lo que reluce, tal y como avisa la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), porque a veces lo que parece que es un descuentazo no es absolutamente nada.

"Como cada año la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha comenzado a monitorizar los precios de más de 2.500 productos en más de 60 establecimientos para controlar la evolución real de estos desde un mes antes de la celebración del Black Friday, verificar el número de ofertas y su cuantía y denunciar posibles abusos", explica.

Precios más alto

De hecho, la OCU no solo asegura, tras el monitoreo de precios, que no bajan, sino que incluso suben. "La principal conclusión es que en realidad los descuentos no son mayoritarios y que incluso algunas tiendas incrementan sus precios: en 2020, y a pesar de las campañas publicitarias que anunciaban grandes descuentos, durante la Black Week solo bajaron de precio un 19% de los productos, frente a un 28% que subieron los precios. De hecho, durante el Black Friday los precios se incrementaron un 2,6% de media".

Es decir, hay cadenas y establecimientos que te venden el mismo producto por el mismo o más dinero y te hace ver que en realidad cuesta más y que está rebajado. El cliente cae en el engaño porque no sabía cuánto costaba antes, le parece que es una oferta de verdad y acaba comprándolo.

Desglose por empresas

Por si lo quieres tener en cuenta de cara al Black Friday de 2021, según datos de la OCU, Milar (87% de sus productos), Tien 21 (86%) y Navarrete online (75%) rebajaron más de tres cuartos de los productos rastreados y el descuento medio fue del 6%.

En el punto medio están Amazon (31%), Mi Electro (28%), El Corte Inglés (25%) y Electroprecio (25%), mientras que en Worten (51%), Fnac (52%), Miró (66%) o Electrodomésticos web (73%) "más de la mitad de los productos rastreados durante la semana del Black Friday eran más caros que en semanas anteriores".

Los auriculares, tostadoras y teléfonos móviles fueron las categorías en las que se detectó un mayor porcentaje de productos que bajaron de precio, aunque siempre fue superior el porcentaje de los que subieron. Los descuentos más notables se encontraron en wearables y altavoces portátiles mientras que los que más aumentos experimentaron fueron impresoras, hornos y móviles.