Twitch ha supuesto una revolución. Su sencillez, que sea gratuita y que sea un referente para una comunidad de millones de personas con los mismos gustos e intereses ha generado un boom de canales. Literalmente millones de personas, famosas o no, con más o con menos seguimiento, deciden cada día emitir a través de esa plataforma. Incluso ahora eventos o partidos enteros se emiten a través de ahí. Ahora bien, tampoco es la única plataforma, ya que Youtube o Facebook Gaming también permiten emitir.

Si bien ya lo explicó Ibai Llanos en un vídeo que se convirtió viral, que lo más normal del mundo es no tener éxito, poseer pocos suscriptores y no vivir de ello o que incluso no te dé para una propina, emitir por streaming es una pasión para mucha gente, que quiere empezar a compartir sus gameplays, charlar tranquilamente, mostrar su trabajo o cualquier idea que se venga a la mente.

Al ver a los streamers profesionales asalta de primeras un pensamiento que suele ser muy común y es que su setup ha costado un pastizal y que tú no te lo puedes permitir. Esa afirmación es real pero solo a medias. Evidentemente, ellos tienen más recursos y, al ser su modo de vida, invierten en la última tecnología, pero eso no significa que se necesite gran cosa para empezar a emitir.

Así que si te lo estás pensando y quieres animarte, ahí van varios consejos para comenzar a emitir, aunque teniendo en cuenta que algunos son opcionales y que, dependiendo de lo que quieras hacer, no necesitarás más que un equipo básico y que a lo mejor hasta tienes por casa.

El Wifi es tu enemigo

La conexión del lugar desde el que emitas, que generalmente será tu casa, debe ser preferiblemente de fibra óptica y tienes que olvidarte del Wifi y tirar de cable, que sea además de categoría 6 como mínimo. No te apures, como máximo te costará 15 euros, si bien contratar el Internet de casa sí que es más caro. Conéctalo al router y al ordenador y listo. Es mucho más estable y además los niveles de tráfico son mucho mayores que con Wifi.

Para un streaming en Full HD la conexión de subida tendrá que ser de 4,5 megas por segundo (mbps), tenlo en cuenta también. Si la reduces, no necesitarás tanto requisito técnico, pero se resentirá la calidad de imagen.

Un ordenador potente

Salvo contadas excepciones, los portátiles no cuentan, así que deberás echar mano de los de sobremesa. Lo mejor es tener un procesador i7 o i9, aunque algunos i5 podrían funcionar. En cuanto a la memoria RAM, lo mínimo para emitir sin parones son 8 gb, pero se recomiendan 16 gb, mientras que la tarjeta gráfica debe tener como mínimo 6 gb.

Buena cámara

Es tu ventana al mundo. Para hacer las pruebas puedes usar una que tengas por casa, pero si tu idea es que sea algo recurrente esta deberá ser una de tus mayores inversiones. Como mínimo, que soporte resoluciones Full HD o incluso 4K. Lamentamos decirte que para eso posiblemente haya que brincar los 100 euros, pero es un gasto necesario y que dará una calidad suprema.

La imagen es importante, pero también el sonido

La primera imagen cuando llegas a un streaming desconocido hace mucho y que se te vea bien es tan importante como que se te escuche con calidad casi profesional. Hay micrófonos que ofrecen gran calidad sin gastarse un pastizal y los cables son económicos, si bien si quieres una interfaz de audio para regularlo mejor ya se te puede ir todo a las tres cifras también. Merece la pena eso sí.

Los auriculares

En este caso ya depende más de gustos. Si eres muy competitivo opta por uno de calidad superior, pero si es para charlar y poco más no hace falta gran cosa, solo que sea cómodo y que se escuche bien.

Una capturadora

Si juegas desde consola será imprescindible para pasar la imagen al ordenador, pero si lo haces desde el ordenador pasará a ser opcional. Aun así, recomendable.

La iluminación

Que se te vea bien no solo tiene que ver con la webcam. Se te tiene que ver sin problemas, sin reflejos incómodos y que el lugar o tú estéis bien iluminados, pero también el fondo. Ahí entran en juego los juegos con leds. Para empezar no es imprescindible, pero ayuda.