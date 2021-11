Quizá nunca te lo hayas planteado porque tu presencia en Instagram se limita a lo más habitual, que es estar en contacto y pendiente de tus amigos y familiares, pero a lo mejor tienes un negocio que quieres promocionar, dar a conocer tu trabajo o estás empezando a ser influencer.

Entonces sale a la luz una de las dudas más recurrentes, ¿cómo se puede ganar dinero en Instagram? ¿Cuántos seguidores necesito? Lo primero que es necesario saber y tener muy en cuenta es que Instagram no paga a nadie por tener su cuenta, sino que a partir de cierta cifra te permite monetizar porque considera que ya tienes un nivel considerable. No es como por ejemplo Twitch, que si tienes un montón de subs te pagará una cifra para que no te vayas a otra plataforma.

Dos cifras se consideran puntos de inflexión. La primera es la de los 5.000 seguidores, porque ya se te empieza a considerar "microinfluencer" y quizá algunas marcas comiencen a interesarse por lo que haces, aunque suelen tener en cuenta factores como el volumen y la calidad de las interacciones de otros usuarios, si se ha creado una comunidad sólida y participativa o incluso el número de me gustas de las publicaciones.

A partir de los 10.000 seguidores se pueden añadir enlaces desde las historias, lo cual es una ventana directa a la promoción de tus productos o de las marcas con las que trabajes.

Bola de nieve

Ten en cuenta que esto es una bola de nieve que va creciendo poco a poco y que, lo primero, nadie te asegura que acaben siendo influencer y ganando dinero y, lo segundo, que si lo consigues posiblemente te cueste años de duro trabajo.

Cuida tu biografía, sube contenido novedoso de manera clara y sencilla, fomenta las interacciones, cuida a tu comunidad para que hable bien de ti y te siga más gente y estate en contacto con el mundo real para conocer a más personas. También las colaboraciones con otros influencers ayudan y el uso de hashtags.

Poco a poco quizá los anunciantes se vayan acercando a vosotros y haciéndoos propuestas. Con unos 10.000 seguidores el precio de una publicación se mueve en torno a los 10-20 euros, por lo que piensa en lo que podrías ingresar con el doble o si lo multiplicas por cinco. Luego se acercarán más marcas y tu influencia, nunca mejor dicho, irá creciendo.

Por otra parte, hay sitios especializados que sirven para poner en contacto a instagramers y anunciantes para la creación o unión de campañas y que suponen buenos métodos para probar productos e ir entrando en el mundillo. Algunas de ellas son Amazon Influencer Program, SocialPubli, Influence4You o Influenz.