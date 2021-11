Ahora que el frío ya se ha instalado en nuestros huesos y en todos lados comienza a apetecer encender la calefacción o hace tan poca temperatura que no nos queda más remedio que ponerla a funcionar. Sin embargo, como todo últimamente, la factura está por las nubes y podemos tener un disgusto cuando llegue.

Por eso es mejor prevenir que curar. Es decir, más vale seguir unos pequeños consejos en casa que luego llevarnos sorpresas desagradables cuando veamos el montante total de la factura, que se puede incrementar mucho si la tenemos todo el día puesta y a temperatura alta.

De todos modos, eso no significa que no la pongas. Seguro que en algún momento del invierno debes enchufarla, así que lo primero que deberás hacer y que ya te contamos en un artículo que te dejaremos justo debajo es comprobar la salud de los radiadores, que no te llevará nada. Sobre todo porque si tienen aire en su interior el agua no circulará como debe, se calentará de forma poco uniforme y acabaremos gastando lo mismo y calentando bastante menos.

Aislar bien la casa

Lo más clave para que por un lado el frío no entre y por otro el calor no salga es que la casa esté debidamente aislada y para ello solo hay que revisar las juntas y las estancias. Hay soluciones adhesivas que son muy efectivas y que se pueden encontrar en Amazon o en cualquier ferretería.

Y si no la otra opción es tirar de un clásico: la silicona. Aplicarla con tubos es facilísimo, es un gran aislante e impedirá que el aire frío se cuele en nuestro hogar con tanta facilidad.

Parece que no, pero también las cortinas hacen una función muy importante en el aislamiento de la casa y tapar la parte baja de la puerta de entrada lo mismo. Con cualquier cosa, incluso con camisetas o chaquetas viejas. El caso es que el frío no entre en casa para que esté más caliente.

Y para finalizar, dos consejos de perogrullo. Muchas veces la mejor arma contra el frío no es encender la calefacción sino ponernos más capas o más gruesas. Por eso las mantas, los albornoces, los calcetines altos o las zapatillas de estar por casa serán de enorme ayuda. Y lo mismo pasa con las alfombras, que es verdad que a veces nos da pereza aspirarlas y limpiarlas, pero dan calidez y aíslan nuestros pies del frío suelo.