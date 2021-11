Los datos son muy contundentes y hablan muy claro. Más de la mitad de los españoles acaba el mes con 50 euros o menos de ahorro, lo que podría decirse que es nulo, y casi todos no consiguen salvar ni 200 euros. Son cifras muy bajas.

Por supuesto hay muchísimos factores que influyen en que al final no podamos ahorrar. Unas veces simplemente no se puede porque los gastos y los imprevistos son elevados y los sueldos no dan para mucho más. La vida se está encareciendo y el bolsillo lo está notando, especialmente entre los más vulnerables y jóvenes.

Pero también hay un cierto componente que depende de la naturaleza de cada persona y de su forma de vivir y de pensar. Hay multitud de jóvenes, chicos y chicas, hombres y mujeres, que simplemente tienen como máxima disfrutar y gastar todo lo posible porque vida no hay más que una. No les sale ahorrar y cuando deben hacerlo no saben cómo.

Truco efectivo

El ahorro es muy importante. No quiere decir tampoco que ser tacaño sea nuestro modo de vida y que nos volvamos locos con el gasto pero sí que permite tener un colchón importante por si vienen épocas de imprevistos, despidos o cualquier circunstancia. Y además también ofrecerá la posibilidad de viajar más o de planificar un futura hipoteca, la compra de un coche o cualquier cosa.

Por eso no hay mejor truco que no gastar precisamente gastando. Por supuesto, tiene su explicación. Ábrete otra cuenta bancaria, una que sea solo de ahorro y que no se toque nunca salvo que no haya más remedio y cuando te llegue la nómina automáticamente haz que se pase parte de tu sueldo a esa nueva cuenta. Es decir, programa un traspaso, que es sencillísimo con las aplicaciones de banca online que cualquier entidad tiene.

Así no dispondrás de tu dinero porque, en cierto modo, lo has tratado como un gasto. Sabes que está en otra cuenta a buen recaudo, pero evitará que de la cuenta que sueles usar salga más dinero del esperado y se impida el ahorro.