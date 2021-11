Cada vez que en Mercadona hay un cartel en amarillo, con varias exclamaciones y una palabra mágica (novedad) es muy habitual ver a muchas personas curioseando qué ha traído nuevo esta vez la firma de Juan Roig.

Pero además dos de los grandes baremos para medir el éxito de un producto es su volumen de ventas, pero también las opiniones de los usuarios a través de las redes sociales. De lo primero no hay datos todavía, pero de lo segundo ya os podemos asegurar que el éxito es rotundo. Y lo más normal es que uno y otro vayan de la mano.

Mercadona lo ha vuelto a hacer. Ya tenía una gama de hamburguesas muy elevada, desde las más premium para disfrutar de una calidad de carne excelsa, a las clásicas de toda la vida, con queso, con especias... Pero también de pescado. De hecho, cuando salieron las de merluza y salmón supuso toda una revolución.

Sube la apuesta

Pero ahora la cadena de supermercados valenciana sube la apuesta con una novedad que ha conseguido opiniones del tipo: "No está buena, está buenísima", "las he probado y están muy buenas" o "están de vicio". Además, uno de los aspectos que más se ha celebrado es que sean aptas para celiacos por no tener gluten.

Ahora bien, también es cierto que hay comentarios de personas que no les ha convencido tanto por tener casi 8 gramos de azúcar por cada 100 gramos de producto y por el uso de aceite refinado de girasol. Ahora bien, posee 143 kcal tan solo, por lo que es una buena opción para las cenas.

Hablamos de las hamburguesas de merluza (57%) y gambón (17%), por lo que junta dos productos del mar más sabrosos y valorados en un mismo producto que además es ideal para convencer a los niños para comer pescado.

En el paquete, que cuesta 2,95 euros, vienen dos unidades de hamburguesa, cada una de ellas de 120 gramos, por lo que el peso total es de 240 gramos. Se encuentra en los estantes de pescado en bandeja y elaborados que se encuentra junto a las secciones de pescadería de los supermercados de Mercadona.