Aunque hay niños y niñas que estudian y sacan buenas notas por sí solos, lo más normal es que los padres tengan que estar pendientes de ellos y detrás para que logren coger el libro y memorizar las lecciones de cara a su aprendizaje en casa. Para los niños puede ser muy frustrante ver cómo no se les queda nada de lo que están estudiando, pero también para los padres, que no atinan con la manera de su pequeño mejore.

Es necesario que los niños y niñas memoricen algunos aspectos de la enseñanza, pero no solo basta con ello ya que, según los expertos, la memoria se entiende como la repetición y consecuente grabado de datos sin sentido para luego repetirlos, lo cual origina que no se quede en su memoria a largo plazo y, por tanto, el aprendizaje no será completo.

Aparte de que está el recurrente tema de que memorizar es aburrido y complicado y que puede desmotivar a los pequeños de la casa. Por eso, Rubio, la editorial de cuadernos didácticos, a través de sus expertos pedagogos, da siete claves para ayudar al aprendizaje y a memorizar. Un adelanto: no hay nada como hacerlo de manera divertida.

Las claves

Ayudarles a que lean y entiendan la información. Esto es, sin duda, lo más importante. Cuando los niños entienden la información que estudian se favorece la memorización, al contrario que cuando repiten información que no comprenden. También, en caso de que no retengan algo en concreto, tienen más capacidad para expresar la misma idea con otras palabras. Imágenes mentales. Cuando los pequeños visualizan una historia o la información que están aprendiendo, les ayuda a memorizarla porque pueden vincular los datos a una imagen mental. Utilizar reglas nemotécnicas. Podemos crear frases o listas para asociar las palabras a sus conceptos, así la información se vincula a relaciones lógicas. Utilizar bromas y el sentido del humor. La información se asimila mejor cuando está conectada a una emoción positiva, por lo que si podemos asociar la información a algo divertido y memorizarla será mucho más fácil. Aprovecha tareas activas y visuales. Diseñar o crear esquemas o mapas conceptuales favorece el procesamiento de la información, creando una memoria más sólida y duradera. Hacer uso de canciones y metáforas. Si exponemos la información con un ritmo, como en una canción, o si usamos una metáfora, lo asimilamos todo con más facilidad gracias a analogías simples, creando las herramientas perfectas para aprender. Repasar. Es esencial delinear la importancia del repaso a los niños, porque cada vez que están en contacto con la información la asimilan mejor, favoreciendo la transferencia de memoria a corto plazo a memoria a largo plazo.

Con estos consejos verás cómo va mejorando y notando que el aprendizaje puede ser algo divertido, lo cual también hará que sus notas sean más altas.