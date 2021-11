Cada vez más personas se apuntan a comer sano y evitar las grasas lo máximo posible y hay un montón de trucos para cocinar con muchísimo sabor y sin nada de aceite. Por ejemplo, hubo un boom que todavía sigue hoy en día de las freidoras de aire, que sirven para cocinar sin echar mano de ninguna grasa y que es especialmente útil para patatas fritas, aunque también para montones de alimentos.

También existen artilugios para cocinar al vapor y multitud de recetas para hacerlo al papillote en el horno... Pero hay un producto que quizá ha pasado más desapercibido y que resulta ser una maravilla por muchos motivos y es una parrilla.

Lo primero que posiblemente hayas pensado es qué tiene de especial una parrilla, aunque sea pequeña, si eso ya existía y se podía tener en casa tranquilamente. La novedad y por lo que es muy revolucionaria es porque es para el microondas.

Funcionamiento sencillo

Tal y como lo lees, es una parrilla con sus dos lados que sirve para cocinar sin nada de aceite en el microondas. Y lo mejor que tiene este electrodoméstico es que programas el tiempo y te olvidas, no debes hacer nada más que controlar.

El modelo de Lékué y que puedes encontrar por 28,92 euros rebajado en Amazon tiene dos planchas de acero que "consiguen crear efecto grill en el alimento". Para proteger de las quemaduras, los laterales son de silicona y tienen un sistema de sujeción del mismo material, para que la comida quede perfectamente integrada entre las dos planchas.

La cocción en microondas retiene mejor los sabores naturales de los alimentos y también sus valores nutricionales. Y aparte de la enorme ventaja que supone no utilizar aceite para la salud física y para el peso corporal, hay un componente científico que también es muy relevante.

No se superan los 230ºC en el microondas, mientras que en sartén se llega hasta 300ºC, según explica el fabricante, lo que ocasiona que las grasas de los alimentos no se saturen. Aparte, se limitan muchísimo los olores y el humo desaparece.

El resultado visual verás que se parece mucho al de una parrilla convencional con fuego directo debajo, ya que los alimentos quedarán marcados, pero todo ello con gran sabor, sin grasas y ahorrando tiempo y dinero.