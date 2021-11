La segunda entrega de 'La isla de las tentaciones' terminó con bombazo tras la primera hoguera de la cuarta edición del programa. Ya venía el asunto caliente porque, como dijo Sandra Barneda, "ante la gravedad de la situación" se vio obligada a acudir a las dos casas para presentar a los cinco chicos y cinco chicas las imágenes de la primera fiesta, en la que ya hubo cierto jugueteo.

No sentó bien a prácticamente ningún participante lo visto sobre su pareja, así que en las fiestas sucesivas el tono picante subió, lo que dio lugar a la primera hoguera, la protagonizada por las chicas. Y ahí, las redes se volcaron con Rocío y Zoe se marchó destrozada y muy enfadada con Josué por su actitud.

El motivo es que estuvo tonteando con Diriany y Claudia a la vez, con una en el propio cuarto del malagueño y con la otra en el jacuzzi a solas: "Qué puto asco de tío", dijo Zoe. "Me molesta que Diriany haya entrado en el cuarto de Josué, pero no voy a llorar más por él. Si quiere hacer el 'guarreteo', que lo haga y que luego se vea y se sienta avergonzado. Yo luego no puedo bailar ni hacer nada y me tengo que sentar en un rinconcito porque a él no le sale del mismísimo, ¿pero él puede subirla al cuarto? ¿Pero esto qué es?", reaccionó la exparticipante de 'MYHYV'.

Zoe no puede más y abandona llorando la Hoguera tras pedir una Hoguera de Confrontación 😱 ¿Qué os ha parecido?



— La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) 17 de noviembre de 2021

Acto seguido, pidió una hoguera de confrontación con la intención de abandonar ya la isla, pero la petición fue denegada por Sandra Barneda, que le demandó además que se tranquilizara y que recordara que la aventura acaba de comenzar y que todavía queda mucha tela por cortar. Ante ello, Zoe se derrumbó y se marchó a solas hacia la playa totalmente destrozada e indignada.

"Estoy viendo que las dos chicas están bastante interesadas por mí y, luego, quieras o no, me gusta que luchen por mí”, dijo Josué, que añadió que dicha situación le subía "el ego y la autoestima": "Es que es normal que las chavalas quieran estar con un tío como yo", agregó.

Aplausos a Rocío

Pero el mayor reconocimiento de todos se lo llevó sin duda Rocío. Mantuvo una actitud muy respetuosa con Alejandro, pero su pareja se molestó por los típicos juegos de la isla, para los usuarios de las redes sin motivo alguno. La razón que llevó a Alejandro a enfadarse muchísimo fue "poner la misma cara que pone conmigo en la intimidad" cuando fue masajeada en la cabeza y lamida en un brazo (no en el cuello ni en un lugar más íntimo, no, un brazo) por los solteros.

De hecho, Rocío, cada vez que sonaba y se encendía la luz de la tentación, se mostraba segurísima de que no iba a ser Alejandro, pero no fue así, lo que la decepcionó en la hoguera al ver las imágenes.

Tania: "Yo lo que soy es una mujer de los pies a la cabeza. Y bailo así. Soy sexy, una mujer segura de sí misma y puedo bailar perfectamente con cara de morbosa y por eso no soy menos mujer. Y por eso no te quiero menos"



— La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) 17 de noviembre de 2021

"Soy una mujer sexy y segura de sí misma. Puedo bailar perfectamente con cara de morbosa, y por eso no soy menos mujer ni te quiero menos. Si realmente está viendo esa Tania que no le gusta, el problema lo tiene él", aseguró antes de ver otro vídeo e ir a más: "Estoy muy decepcionada. Dudo de que Alejandro sea el hombre que quiero tener en mi vida. Para mí, ahora mismo, no vale nada", resaltó.