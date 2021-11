La capacidad de las mujeres para experimentar orgasmos es muy superior a la de los hombres. Sin embargo, el pudor a conocer su propio cuerpo y las presiones sociales, hacen que el orgasmo femenino siga siendo un gran desconocido tanto para ellas como para ellos.

Durante siglos, la educación represora, la culpa o la obsesión por el coito como el centro de las relaciones sexuales han jugado un papel fundamental en la construcción del tabú sobre el placer femenino. Esto ha provocado en muchas mujeres una gran falta de autoconocimiento de sus propios cuerpos. Y esto es lo que Diversual quiere ayudarte a solucionar cuanto antes. Para una vida sexual plena y satisfactoria, es fundamental saber qué te gusta y qué no para trasmitírselo a la pareja. Y para eso, hay que conocerse y tocarse.

Maneras de llegar al orgasmo, ¿con cuál te quedas?

Para llegar al orgasmo es fundamental estar relajada y disfrutando del momento. Sentir como se acelera el pulso, aumenta la sensibilidad…Y comienzas a excitarte… ¿Cómo prefieres alcanzar el orgasmo? Diversual.com te ayuda a descubrirlo.

En pareja

Para poder disfrutar del sexo en pareja y conseguir alcanzar el orgasmo es fundamental la comunicación, saber expresar tus gustos a la otra persona y escuchar también lo que ella necesita de ti.

Si hablamos de excitar a una mujer, los preliminares son fundamentales. Tradicionalmente, el sexo con penetración ha sido el eje de las relaciones heterosexuales, con poca o ninguna atención al clítoris. Y es que más allá de la vagina (son abrumadora minoría las mujeres que alcanzar el clímax a través de la penetración) existen muchas otras formas de hacer llegar al orgasmo a una mujer. La importancia de los preliminares en las relaciones sexuales no es un secreto y la gran mayoría de mujeres suelen necesitar “algo más”: besar, morder, tocar otras partes del cuerpo… o la receta que nunca falla, un cunnilingus bien hecho. La estimulación del clítoris es un factor clave para que las mujeres logren alcancen el orgasmo y disfrutar más.

Masturbándote en solitario

Las mujeres que se masturban conocen mejor su propio cuerpo y consiguen llegar al orgasmo de forma más frecuente y natural. Ya sea utilizando la técnica clásica de arriba abajo estimulando el clítoris, el sándwich, la estimulación del punto G, boca abajo para favorecer la fricción, con las piernas cruzadas, frente al espejo, ayudada por el chorro de ducha… Lo más importante es descubrir el método de masturbación con el que más cómoda te sientas.

Acompañada de juguetes sexuales

La masturbación acompañada multiplica el placer. Y no nos referimos precisamente a una pareja, sino a la cantidad de posibilidades que se abren cuando el que te acompaña es un juguete erótico. Más del 80% de las mujeres que utilizan juguetes eróticos alcanzan orgasmos más intensos que a través de la penetración o la estimulación manual. Los hay de todo tipo y para todas las situaciones. Los vibradores, por ejemplo, el clásico que nunca falla ya sea para disfrutar en soledad o para conseguir ese extra de estimulación cuando estás en pareja. Los succionadores estimulan el clítoris sin tocarlo, mediante una succión sutil y han conseguido enriquecer y revolucionar la vida sexual de muchas mujeres.

Las más avanzadas tienen también a su disposición vibradores dobles, dildos, plugs anales…todos ellos ideados para disfrutar de una estimulación doble mientras la mujer se masturba en solitario o en pareja.

¿Cuánto sabes realmente sobre sexo?

Afortunadamente, ya casi nadie se escandalizada cuando oye a otra persona hablar sobre sus gustos sexuales o sobre con cuanta frecuencia se masturba. Sin embargo, todavía queda un largo camino por recorrer. Tradicionalmente, todo lo vinculado al placer ha estado rodeado de un aura de vergüenza y culpabilidad, pero ya es hora de dejar todo eso atrás y disfrutar de nuestra sexualidad cuándo queramos, cómo queramos y con quién queramos, sin juicios dañinos ni paralizantes.

Esa es precisamente, la intención de Diversual, que nació con la idea de ayudar a normalizar la sexualidad y el uso de juguetes eróticos como algo natural y beneficioso. Esta comunidad, la más grande de habla hispana en Internet, ayuda a desterrar mitos sobre el orgasmo, la masturbación y la sexualidad y a que miles de personas compartan experiencias y resuelvan sus dudas.

Mitos y verdades sobre la masturbación

¿Eres de las personas que piensan que solo se puede llegar al orgasmo si se tiene pareja? ¿Qué si no hay penetración no hay orgasmo y que si no lo alcanzas es porque tienes algún problema físico? ¿Crees que los juguetes sexuales son solo para personas solteras, raras e insatisfechas con su vida sexual? Entra en el concurso de mitos y verdades sobre la masturbación y descubre cuánto sabes realmente sobre sexo.

Los diez beneficios más sorprendentes y saludables de masturbarse

En torno a la masturbación hay todavía mucho desconocimiento y prejuicio. Hay quienes no saben, por ejemplo, que este hábito cargado de ventajas te ayuda a quemar calorías, reducir el estrés o dormir mejor. ¿Conoces todos los beneficios de la masturbación?

El cerebro es, probablemente, el mayor órgano sexual. Cuando recibe un estímulo que identifica como placentero, se activa una descarga de feniletilamina que desata la pasión. Esta descarga es la responsable de la excitación y de la producción de dopamina, el neurotransmisor relacionado con el placer. Así que ya sabes, todo empieza en la mente. ¡Abre la tuya y comienza a disfrutar de tu sexualidad como nunca hasta ahora!