Cada vez más las empresas que ofrecen servicios de correo electrónico ayudan a los usuarios a mejorar su experiencia. Por ejemplo, existe el texto predictivo con palabras y frases que suelen ser formales y recurrentes o el aviso de que no has adjuntado un archivo cuando en el cuerpo del mensaje has advertido que lo vas a enviar.

Los errores son comunes a la hora de enviar un correo electrónico y siempre posiblemente hayas pensado que, una vez que le has dado al botón de enviar (o le has dado sin querer con el atajo de teclado, que puede pasar), no hay vuelta atrás. Entonces la solución más común es mandar otro email rápidamente pidiendo disculpas sobre el anterior y dando, ya sí, toda la información, o rectificando lo que tenías que cambiar.

Pues estás equivocado, sí que se puede echar marcha atrás en el envío de un correo electrónico, pero hay que saber cómo y también tener en cuenta que tienes un lapso de tiempo muy determinado para ejecutar la acción. Después, efectivamente, no habrá vuelta atrás.

En Gmail

En el servicio de correo de Google es bastante sencillo. Cada vez que se envía un email, abajo aparece un recuadro o panel en el que se asegura que el mensaje se ha enviado, pero cuenta con otras dos opciones: Ver mensaje y deshacer.

Como habrás podido imaginar, debes darle al botón de deshacer, pero esto tiene una gran desventaja y es que solo estará activo durante unos segundos y el borrado del correo debe ser instantáneo. Si reparas en algún fallo algo después ya no te servirá.

Ahora bien, hay un truco para ampliar ese tiempo establecido por defecto. Para ello debes ir a la rueda dentada, que es el símbolo de configuración clásico de Google, y buscar la opción "deshacer el envío". Después simplemente selecciona una de las opciones, que son 5, 10, 20 o 30 segundos.

En Outlook

Ahí es mucho más difícil porque generalmente tanto el que envía como el que lo recibe deben tener cuentas profesionales de Exchange u Office 365. O sea, con el personal no podrás.

Ve a "elementos enviados", abre el email que has enviado por error, "acciones" y "recuperar este mensaje". Después solo tienes que darle a la opción de "eliminar las copias no leídas y reemplazarlas con un nuevo mensaje" y volver a enviar el email.