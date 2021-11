Se acerca irremediablemente la Navidad. Es época de ir pensando en los clásicos turrones, que los hay novedosos y que apuntan a superventas como el de avellana de Mercadona, en qué menú preparar a nuestros invitados, en pequeños trucos para ahorrar en la cesta de la compra, como adquirir ya el marisco y congelarlo, y también en la decoración.

Es uno de los momentos más bonitos del año, desempolvar nuestros clásicos adornos y montarlos. Y si hay niños en la casa, mucho mejor, porque es uno de los instantes que más les gusta sin duda.

Pero si quieres darle un aire nuevo a tu decoración navideña, si no tienes inspiración, te has cambiado de casa y quieres darle un ambiente más hogareño y cálido o por cualquier otra razón, Ikea ofrece un montón de soluciones baratas, económicas y muy resultonas. Os dejamos un 'starter pack' para no fallar. Y a partir de aquí, que vuele tu imaginación.

El árbol para empezar

¿Qué sería de una casa navideña sin el correspondiente árbol? Ikea tiene una variedad muy extensa, con diversos precios y tamaños, pero una alternativa muy económica es optar por el Vinter 2020, una planta artificial que no está muy sobrecargada, de 170 centímetros de altura y que cuesta 21 euros. Hay opciones más caras y con más ramas, pero este árbol es económico y equilibrado.

Corona con forma de corazón

Para colgar en cualquier estancia y darle un toque de amor a la Navidad. Es de la misma colección, Vinter 2020, es de plástico y tiene hojas de pino, una piña, un corazón envueltos en otro cordón con forma de corazón. Su precio, 7 euros.

Que no falten las luces

Si hay infinidad de adornos, en las luces no es menos. Esta guirnalda en concreto (Strala) tiene 32 luces con forma de estrella que se pueden acoplar fácilmente a una pared, una puerta o al mismo árbol de Navidad, donde posiblemente más resalten. Tienen diversos colores y todos ellos muy vivos y agradables. Una ventaja (o desventaja, como se quiera ver) es que va a pilas, por lo que se puede mover por cualquier lado con facilidad. Cuesta 8 euros.

Las bolas para el árbol no pueden faltar

Las luces son más opcionales para el árbol, pero las bolas deben estar sí o sí. Hay de muchos tipos, pero estas de tonos dorados y distintos patrones son muy llamativas y elegantes al mismo tiempo. Vienen 32 unidades por 15 euros y son de la colección Vinter 2021.

Velas para la mesa

Le da ese toque romántico y cálido en la época de más frío. Una novedad de Ikea de este año (también de la colección Vinter 2021) es esta vela gruesa sin perfume de 20 centímetros de alto, con motivo navideño, que tiene 70 horas de duración y que cuesta tan solo 3 euros.