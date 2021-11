La forma de cocinar los alimentos es muy importante, porque dependiendo de cómo se haga tendrá más o menos calorías. Un ejemplo bien sencillo es que no es lo mismo comer patatas fritas que hacerlo al vapor y sin nada de aceite. En el caso del arroz, aunque se puede preparar de distintas formas, no hay tanta variedad como en otros alimentos, pero sí que la cienciaha descubierto que hay un método para hacer que tenga la mitad de calorías.

El arroz es uno de los alimentos imprescindibles y básicos para una dieta sana y variada. Y no nos engañemos, hacer un arroz seco, caldoso, una paella, arroz con carne, con marisco o con verduras es una verdadera maravilla. Pero es verdad que, si se consume en exceso, puede propiciar un aumento de peso considerablemente, porque el almidón se transforma en azúcar y se acumula en el cuerpo como grasa.

Pero científicos de Sri Lanka han descubierto una nueva y sencilla manera de cocinar el arroz que reduce a más de la mitad el número de calorías que absorbe el cuerpo.

El método

Lo primero que hay que tener en cuenta es que hay dos tipos de almidones. Uno es el digerible, que se transforma en glucosa en el estómago, y el no digerible, por lo que no se convierte en glucosa y, por tanto, hace que baje el nivel de calorías. Así que el objetivo es que el almidón digerible pase a ser no digerible mediante el proceso de preparación.

El método consiste en añadir un lípido (una grasa) al agua hirviendo antes de echar el arroz. El lípido puede ser aceite de coco, aunque debería funcionar con cualquier otro tipo. Se cuece el arroz a fuego lento durante 40 minutos y luego se deja enfriar en la nevera durante 12 horas antes de volver a calentarlo para comer.

El caso es que el aceite logra interactuar con el almidón y modifica su estructura. Y es muy importante no saltarse las 12 horas de enfriamiento porque ayuda a preservar la conversión del almidón a uno con menos carga calórica.

Los científicos de Sri Lanka comprobaron que esta reducción de calorías varía en función del tipo de arroz, desde el 10% que se logra con el tipo de arroz habitual, al 50-60% del arroz con el almidón no digerible.