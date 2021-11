Después del Black Friday llega el Cyber Monday y los descuentos siguen su curso de forma imparable. En la competición entre los gigantes del comercio hay un montón de artículos que están rebajados, pero Lidl se vuelve a llevar la palma con un artículo para el hogar que es indispensable en cualquier casa.

Además de otros artículos que también se venden genial como cafeteras de cápsulas, smartphones, purificadores de aire, recortadoras de pelo, altavoces bluetooth y dos robots aspiradores (por cierto, también muy rebajados y a un precio muy competitivo), Lidl ha hecho un descuentazo, de prácticamente el 50%, a un aspirador inalámbrico y de una primera marca como es Philips.

Tener un aspirador es imprescindible en casa y se han puesto muy de moda, sobre todo por su enorme comodidad, los que no tienen cables. Es una lata conectar, aspirar, estar pendiente de que el cable, aunque sea largo, no se tropiece, que no se fastidie al pisarlo o doblarlo, terminar, desenchufar e ir a otra estancia a continuar con la faena.

99% de filtrado

Por eso surgieron los aspiradores inalámbricos, para hacer la vida más fácil a las personas. Aunque los robots aspiradores son los reyes de la actualidad, no están demasiado indicados para según qué casas, por lo que esta opción sigue siendo muy preferida en muchos hogares.

El Philips XC 4200 de normal cuesta 289,99 euros, pero se encuentra en Lidl a 149,99 euros. Una ganga comparado con lo que valía. La oferta, eso sí, tiene caducidad ya que es por el Cyber Monday, así que es mejor darse prisa.

Tiene un motor digital compacto y diseño ultraligero y ofrece, según la propia Lidl, "una limpieza rápida y sin esfuerzo apta para suelos duros". Entre sus características más técnicas, cuenta con cepillo motorizado, 18 minutos de autonomía en modo turbo, boquilla estrella con cepillo porque también se puede utilizar como aspirador de mano, un diseño estilizado que permite adentrarse bajo los muebles, un peso inferior a 800 gramos, dos depósitos, un filtro de tres niveles que recoge el 99% de las micropartículas e incluye también un soporte para la pared para cargarlo sin que ocupe apenas espacio.

Y otra ventaja que tiene Lidl es que esta compra también se puede financiar hasta en 36 meses, una opción a valorar si quieres aprovechar la oferta pero no es el mejor momento de hacer una inversión de este calado.