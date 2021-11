Los mariscos son de esos alimentos imprescindibles en cualquier Navidad que se precie. Durante el año no se suelen consumir tanto de normal, pero cuando llegan estas festividades y las reuniones familiares pasan a ser las estrellas de la mesa.

Siempre suelen darse además los mismos casos. Están aquellas personas que quieren unos productos bien frescos y se esperan a última hora. Eso o porque simplemente han sido poco previsores. Este tipo de gente se encuentra con la desventaja de que los precios suben ante el aumento de la demanda por la cercanía de la Navidad.

Luego están aquellos que compran el marisco bien pronto y deciden congelarlo, para lo cual también hay unas normas que seguir, como ya te contamos en otro artículo. Y por último, los que prefieren comprarlo ya cocido.

Salvo para este último grupo es necesario cocer el marisco (salvo que los hagas a la plancha, aunque no suelen ser muchos) y cada uno de ellos tiene un tiempo concreto, el ideal para que no se pase y que esté perfecto. Es decir, lo mismo que sucede con cualquier producto.

Tiempos variables

Ahora bien, no es lo mismo un mejillón, que tiene un tamaño pequeño, que un buey de mar. Por eso Mercadona se ha puesto manos a la obra y ha elaborado una sencilla tabla para no perderse con los tiempos de cocción por cada uno de los mariscos y la cantidad de sal que se necesita echar al agua. Y no solo te servirá para Navidad, también para todos los días del año.

Los moluscos con concha, como almejas, mejillones o berberechos solo se deben cocer al vapor, con un poquito de agua, la suficiente para que precisamente se genere dicho vapor. Nada más. En el caso de almejas y berberechos el tiempo oscila entre los 3 y los 4 minutos con 45 gramos de sal. Esto son tres cucharadas soperas (cada una tiene unos 15 gramos). Una vez se abran, para fuera. Y si no se abren es que no están frescos y se deben retirar. Los mejillones se cuecen entre 3 y 5 minutos, pero sin sal.

Con el resto dependerá principalmente del tamaño, pero siempre, siempre, siempre hay que parar la cocción de raíz. Es decir, cuando salgan del agua hirviendo deben pasar a agua muy fría y con hielo. La cantidad de sal oscila entre los 50 y los 60 gramos para todos ellos por cada litro (es importante que midas cuánta agua echas, porque hay que cubrirlos por completo) y los tiempos son muy variables.

Los más pequeños, como langostinos o gambas van desde un minuto si son pequeños a 3 si son más bien medianos. Los bogavantes están entre los 20 y 30 minutos y la langosta, en 20. Los tiempos son similares en el buey de mar, un poco menos en los centollos y las nécoras se encuentran entre los 5 y los 7 minutos.