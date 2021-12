Como suele ser habitual, el diario británico 'The Guardian' ha hecho una selección de los 50 vinos perfectos y recomendados para esta Navidad y con todo tipo de opciones y precios.

Y en esta prestigiosa lista se han colado cinco vinos españoles, entre los que se incluye uno que es aragonés y que ha cautivado al mercado británico. De todos modos, no es un ranking con un número uno y un podio, por lo que simplemente es una recomendación de 50 caldos para estas festividades. De hecho, 'The Guardian' los agrupa por precio y este, en concreto, se encuentra en el grupo de menos de 10 libras, si bien, con el cambio a euros, sube un poco, pero no llega a los 12 euros.

Se trata del Old Vine Garnacha de Calatayud, de 2019 y con Denominación de Origen y que se puede adquirir en Reino Unido a través de Sainsbury's. "El enólogo escocés Norrel Robertson es un experto en descubrir el potencial de la garnacha en Aragón y con décadas de antigüedad. Aquí está de nuevo con un vino que brota con abundante jugosidad de bayas con inflexión de pimentón y tanino suave", explica el medio británico.

Su descripción

Este vino tinto tiene un cuerpo elegante y complejo con notas concentradas de ciruela y cereza negra, lo que le da un sabor afrutado muy característicos. Todo ello se equilibra con una acidez fresca y toques de pimienta negra en el final de su sabor.

Se cultiva en viñas viejas, de más de 35 años, lo cual cautivó a Norrel Robertson, que trasladó su experiencia a la elaboración de este rico vino. Sus vides retorcidas empujan las raíces profundamente en el suelo y, si bien se producen menos uvas, tienen un sabor más concentrado e intenso, lo que le da una calidad excepcional. Además, se recomienda especialmente para costillas con pimentón o carnes a la brasa.

El resto de vinos en la lista

Pero además de este vino de Calatayud, también hay otros cuatro caldos españoles recomendados por 'The Guardian'. El primero es el Finest Viña del Rey Albariño Rías Baixas (2020), que es uno de los mejores vinos blancos y perfecto para maridar con marisco. Todo muy gallego.

El siguiente en la lista es el Agrícola de vinos La Higuera La Pinada Bobal Utiel-Requena (2017), un vino "ágil, vivaz y suave con arándano y ciruela con inflexión de romero", según explica el medio.

El Reserva Superior Ribera del Duero de 2002 de Bodegas Valsardo está en el rango de precios más elevado, tanto que cuesta 26,35 euros, pero ha cautivado a 'The Guardian' ya que lo cataloga como "un hallazgo increíble, sabroso, elegante y enormemente complejo".

Por último, resta un espumoso, el Can Sumoi Ancestral Montènega Catalunya (2020), que también es de los más caros (un poco más que el anterior), pero que también merece la pena ya que es "muy distintivo".