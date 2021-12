El microondas es uno de los electrodomésticos más importantes de nuestro hogar, sobre todo por el tiempo que quita y por la versatilidad que ofrece, porque no solo permite calentar, también descongelar en minutos y también incluso cocinar y de manera bien sana.

Ahora bien, si bien hay objetos que ya se sabe que no se deben meter ahí, como por ejemplo cualquier cosa que tenga metal, el papel de aluminio o el plástico, sobre todo si no está indicado que no se puede meter en el microondas porque se puede derretir.

Pero lo mismo sucede con los alimentos. No va a hacer que explote el electrodoméstico o se prenda fuego, pero sí que la calidad de algunos productos se va a ver mermada. Así que toma nota.

Arroz (sin cocinar)

No pasa nada si se cuece el arroz y después el que ha sobrado se calienta en el microondas, pero otra cosa es cocinar el arroz directamente en el electrodoméstico. El motivo es que contiene una bacteria que es muy resistente a altas temperaturas por lo que no es seguro que se elimine con el calor del microondas y sí si se prepara con los métodos más tradicionales. Puede desembocar en una intoxicación alimentaria, por lo que poca broma.

Naranjas

Realmente es complicado que acabes calentando esta fruta o su zumo o lo que sea en el microondas, pero que sepas que si lo haces pierde toda la vitamina C.

Espárragos y brócoli

Pierden la mayoría de sus buenas propiedades, como en el caso de las naranjas. Es decir, cocinar, servir y comer para que sus beneficios se maximicen.

Huevos duros

Uno de los clásicos. El culpable es la humedad que está en su interior, por lo que esta norma sirve tanto para los que están pelados como los que no. Dicha humedad crea una acumulación de calor que hace efecto de olla a presión. En definitiva, que pueden explotar, romperse y por si fuera poco ponerlo todo perdido. Si se hace, mejor en trozos pequeños y controlando mucho la temperatura y el tiempo.

Leche materna

Si se ha congelado, que es una opción cada vez más seguida por las madres, lo mejor es calentarla de cualquier otra forma, pero no al microondas. No le pasa nada, simplemente que como calienta de forma desigual puede haber partes que estén muy frías y otras demasiado calientes y eso para los bebés, que son muy sensibles, no es lo ideal precisamente.