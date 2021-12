Vaya por delante que no es una broma. Estos nombres existen y son totalmente reales. Algunos son una estrategia de marketing bien pensada (y efectiva, por cierto) y en otras ocasiones son simplemente una casualidad que, traída a nuestro rico idioma, se convierte en malsonante o picantón.

El caso es que hay un montón de productos alimentarios que, por decirlo suavemente, no es que tengan unos nombres demasiado adecuados. Siempre se ha hablado del gel íntimo Chilly (que haya un chile picante ahí no es agradable), una bebida sustitutiva de la leche se llama Alpiste (la cual no es que invite mucho a consumirla por su nombre), de los míticos licores Hijoputa de Gijón o de los Chochitos Ricos de Cantabria, que al contrario de lo que su nombre dice son unas pastas de café con un agujero en medio, muy tipo berlina.

Y ahora que se acerca la Navidad, que es época de regalos y de detalles, al mismo tiempo que también va arribando el Día de los Santos Inocentes, puedes sacar ese lado troll que llevas dentro para reírte un poco de tus familiares y amigos con unos vinos. Allá van unos cuantos.

Follador

Es uno de los más conocidos y clásicos y se puede encontrar fácilmente en España, sobre todo en grandes superficies y tiendas especializadas. Es un vino italiano, que no español (tendría guasa el asunto). Es el apellido de los dueños, es decir, Follador y es un espumoso típico del Veneto, una región del país transalpino. Es como una alternativa al cava muy popular en muchos puntos de Europa, pero es verdad que en España nos va mucho más el cava. Aun así, es divertido.

Kagan

Este caso es un poco más extraño. El anterior al final es un apellido y ya está, pero aquí Emily y Mark Ellenberg pusieron al vino el nombre de su barco de vela, el cual se llamaba Kagan. Ellos dos son de Texas, que además resulta chocante porque es uno de los estados de Estados Unidos con más hispanohablantes. Nadie les debió advertir qué significaba o directamente les dio igual. Y por cierto, tiene poco de barato.

Fat Bastard

Literalmente significa 'Gordo cabrón' y por si fuera poco tiene un hipopótamo en su etiqueta. Ya puedes tener cuidado con quien se lo regales, porque igual no le hace pizca de gracia. Esta variedad de vinos procede del sur de Francia.

Ménage à trois

Cambiamos de idioma, aunque es muy probable que sepas qué significa esta popular expresión francesa. Y si no, que sepas que es un hacer un trío. Ojo que el regalo se puede convertir en una indirecta bastante directa.

Happy Bitch

Traducido, 'Puta feliz'. Así de directo. Hay tres variedades, que son un rosado espumoso, un sauvignon blanco y un chardonnay rosado. Detrás de estos vinos hay dos mujeres y una agresiva campaña de marketing.