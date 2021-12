Hemos hablado en varias ocasiones de la importancia de la cena. Es un momento de peligro porque después de todo el día ocupados, cuando llega la hora de la última comida del día y estamos cansados es más probable caer en la tentación y tirar por la borda el buen trabajo hecho con la alimentación y el ejercicio físico durante el día.

La cena debe ser ligera, con predominio de los vegetales y que incluya algunos alimentos clave para la pérdida de peso. Pero otro aspecto muy importante y que se nota desde un primer momento es el uso de comidas digestivas. Es una de las claves de un buen descanso, que es importantísimo para nuestro bienestar. Irnos a la cama con la tripa llena hace que el sueño sea peor y que todas esas calorías extra que hemos cogido se queden ahí almacenadas.

Por eso, después de cenar, también los expertos recomiendan hacer un sencillo gesto, que es simplemente dar un paseo de 15 minutos, lo cual acelerará nuestro metabolismo, que se ralentiza por la tarde, y nos permitirá irnos a la cama más ligeros y descansar mejor.

Bebida muy rica y sana

Una de esas bebidas antioxidantes, depurativas, que favorece la digestión y que ayuda a la pérdida de peso es el té rojo. Con solo un vaso al día (sin azúcar o bien con un endulzante natural y no refinado), gracias a sus magníficas propiedades, será suficiente para que logremos perder hasta tres kilos en apenas unos días prácticamente sin esfuerzo.

Además contiene vitaminas B, C y D y minerales esenciales para nuestra salud como potasio, zinc, yodo, magnesio o flúor. Ahora bien, no hay que pasarse con la cantidad porque contiene cafeína, lo cual puede ocasionar que nos cueste conciliar el sueño, por eso es preciso no excederse.

Pero sobre todo su principal virtud es lo que se conoce como su poder termogénico. Esto es, en resumen, que consigue acelerar el metabolismo y, por tanto, la quema de grasas. Por eso se recomienda especialmente por la noche, porque es cuando el metabolismo está más lento. Y la cena es copiosa, todavía más.

De todos modos, recuerda que el té rojo aunque es un superalimento, para lograr bajar de peso se necesita que vaya acompañado de buenos hábitos alimentarios y de ejercicio físico. Así conseguiremos incurrir en déficit calórico y adelgazar, que es el principal objetivo.