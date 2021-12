Ya no podemos vivir sin el teléfono móvil. De hecho, si estás leyendo esta artículo muy posiblemente lo hagas desde un smartphone, un elemento que se ha convertido en imprescindible en nuestra vida cotidiana y del cual no nos podemos despegar. Sin embargo, aunque hay personas que suelen tener más de uno por motivos de trabajo, lo más normal es que solo tengamos el personal, el cual se debe cuidar.

De todos modos, el teléfono se puede perder, extraviar o directamente ser robado. En el caso de una tarjeta de crédito, por ejemplo, es relativamente fácil y rápido bloquearla para que no sea utilizada, pero no ocurre lo mismo con los móviles, que una vez cae en manos de otra persona no podremos bloquearlo.

Según datos oficiales se calcula que en España se roban unos 280.000 teléfonos móviles al año además de otros tantos que se pierden. Y los usuarios de iOS lo tienen más fácil porque Apple tiene un trabajado sistema de localización, pero en Android también se puede saber dónde está el teléfono.

Para solventar este problema, Google está trabajando para aumentar la seguridad de sus dispositivos y actualizar su sistema operativo para que el usuario pueda recuperar su móvil en caso de robo o pérdida.

¿Qué hacer?

Lo primero es tener como mínimo instalado en nuestro dispositivo Android 11.0 como sistema operativo. Y si es más reciente, mejor. Después es necesario ir a los ajustes del teléfono (es un paso preventivo) e ir a la parte de "pantalla de bloqueo", "ajuste de bloqueo" y acto seguido activar las opciones de "bloquear con tecla lateral" y "bloquear red y seguridad".

Esto a lo que obliga es a introducir una contraseña antes de poder apagar el móvil, por lo que si tiene batería y no es muy utilizado nos dará unas horas de margen para buscarlo o para llamar a la Policía y localizarlo.

El siguiente paso es pinchar en este enlace, que te lleva directamente a la información de en qué dispositivos has iniciado sesión con tu cuenta de Google y si seleccionas el móvil y aceptas que Google lo localice, te saldrá en el mapa dónde está. Incluso posee la opción de que el teléfono emita sonido durante cinco minutos para que sea más fácil de encontrar.