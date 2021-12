La Navidad es una de las épocas del año más bonitas, pero también la de más excesos con la comida. Son días de disfrutar, de comer y cenar a gusto, rodeados de los nuestros y en los que, generalmente, no ponemos en funcionamiento el contador de calorías. De todos modos, para aquellos que no quieren luego sentir remordimientos y empezar a lo grande la cuesta de enero, con unos kilos de más, hay recetas y opciones para no sentirse tan mal.

Los platos suelen ser contundentes, los aperitivos nunca faltan y cuando llegan los postres entran en juego los turrones, los mazapanes, los bombones y un montón más de dulces que no es que sean excesivamente sanos. Por eso, para los que quieren mantener la línea pero a la vez se pueden permitir "pecar" durante unos días, Mercadona tiene opciones que, si bien no son saludables 100% (porque al fin y al cabo son dulces), sí que tienen calorías reducidas. Opciones para todos los gustos Receta de mousse de frutos rojos muy fácil y en solo unos minutos El panettone, dentro de la gama de postres que habitualmente copan los hogares españoles en Navidad, son de los más livianos. Una ración tiene unas 100 calorías y el secreto está en no pasarse. La opción de este bizcocho alto con pepitas de chocolate suele ser la favorita, pero la que tiene pasas y naranja es un poco más saludable. Ahora bien, tiene elevados niveles de grasa y de hidratos de carbono, así que es necesario consumirlo con mucha moderación. En cuanto a los turrones, en general tampoco se salva ninguno si tu objetivo no solo es no ganar peso, sino aun encima perderlo. Pero sí que es verdad que Mercadona posee algunos turrones, como por ejemplo de almendras o de crema de chocolate tipo Nocilla o Nutella con 0% de azúcares añadidos. El sabor, como es lógico, será menos dulce y la falta de azúcares añadidos los hacen ser un poco más sanos. Con moderación también. El nuevo turrón del Mercadona con sabor a Kinder Bueno que amenaza con arrasar estas Navidades Y en toda casa que se precie no debe faltar una buena piña, que es la opción sin duda más saludable de todas. Una manera muy sencilla y rica de prepararla es haciendo que se caramelice por sí sola a la plancha, a fuego lento y creando una pequeña costra. También se puede servir con otras frutas de temporada para que las comidas y cenas sean menos calóricas.