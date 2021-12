Es una tónica habitual. Te levantas, te preparas para irte y antes de ello te echas colonia y perfume. Sin embargo, aunque el primer aroma siempre es muy agradable, pronto te acostumbras y dejas de olerlo, por lo que parece que se pierde el efecto.

De todos modos todavía hay esperanza, porque el buen aroma todavía dura unas horas y el resto de personas con las que compartes tu día siguen disfrutando del buen olor.

Eso sí, tiene fecha de caducidad, porque generalmente, a las horas, el efecto se ha pasado ya y nos vemos obligados a volver a echarnos más colonia o perfume para seguir agradando. Pero eso se va a terminar gracias a un life hack que ha popularizado una TikToker y que consigue, de una manera muy sencilla y económica, que el perfume dure todo el día.

El truco

Es verdad que algunos trucos que van saliendo por TikTok se han puesto a prueba y se ha demostrado que no funcionan o que no tienen ni por asomo la eficacia que venden, pero este no es el caso, ya que sí que es efectivo.

El truco, que se ha hecho muy viral (tiene más de 20.000 me gustas y centenares de comentarios), fue subido por Erin Dugan Jurchak y no puede ser más sencillo y barato: solo necesitas vaselina.

Tan solo hay que aplicar una pequeña capa en los pulsos, que son las zonas en las que el perfume es más factible que se esparza por el ambiente, y que son los clásicos en los que se echa la colonia, es decir, el cuello y el interior de las muñecas. Acto seguido, rocía la colonia o perfume por las zonas con vaselina para conseguir que dure mucho más tiempo.

En el vídeo que ha subido la TikToker utiliza vaselina en forma de roll-on, pero en los propios comentarios la gente que lo ha probado ha asegurado que también funciona con vaselina más tradicional.