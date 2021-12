Después de que la vacunación se haya extendido de forma masiva, a más del 90% de la población del país, nos hemos acostumbrado a tener que mostrar el pasaporte covid, que indica que efectivamente se tiene la pauta completa.

Dependiendo de la comunidad se pide para ciertos actos multitudinarios e incluso para restaurantes. Además, para viajar al extranjero se necesita acreditar también que se ha adquirido la inmunidad gracias a las vacunas.

La costumbre ahora es llevarlo en papel a todos lados o, lo que es más habitual y cómodo, llevarlo en el teléfono móvil para que sea escaneado o mostrado de una manera fácil y sencilla. De momento el uso del pasaporte covid está muy en auge por la normativa vigente y las restricciones y, si va la cosa a más durante el tiempo, ya hay empresas que están trabajando en tecnología puntera para facilitar el uso de dicho pasaporte.

Un microchip

Epicenter es una startup sueca que está desarrollando un microchip implantable en la piel y que sirve para tener el pasaporte covid y demostrar de una manera sencilla, mediante el apoyo de una aplicación móvil, que está en regla el certificado de vacunación.

¿Pero cómo funciona? Utiliza tecnología NFC, por lo que se puede comunicar con dispositivos compatibles cercanos. Los más comunes, teléfonos móviles. Hannes Sjoblad, que es el responsable de la starup, probó en sus propias carnes (nunca mejor dicho) este avance tecnológico. Simplemente acercó su brazo, donde tenía instalado el microchip, y en la pantalla del teléfono aparecía el certificado covid.

Su tamaño es muy pequeño, como un grano de arroz, y se puede instalar en el brazo o incluso en uno de los dedos de la mano mediante una sencilla operación. Y entre otras ventajas, no utiliza señales de ningún tipo ni cuenta con tecnología GPS, por lo que no puede ser un método conspiranoico para que te persigan o te vigilen. Por último, debes saber que el microchip es reversible, es decir, que se puede extraer con facilidad, por lo que no es para toda la vida.