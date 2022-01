Los tiempos han cambiado. Lo tradicional era acudir a la cabalgata de Reyes Magos para que los niños los vieran y dejaran sus cartas a los pajes o que se acercarán a un lugar en concreto donde podían ser recibidos por sus majestades, recién llegadas de Oriente para llenar de ilusión las caras de los más pequeños.

Sigue en pie, aunque la pandemia está cambiando muchas de las costumbres. Y al mismo tiempo, la tecnología ofrece una barbaridad de posibilidades en todos los ámbitos y en estas fechas tan señaladas también permite que los pequeños hagan una videollamada con los Reyes Magos. Un momento único y para guardar.

Este momento hará que los pequeños esperen todavía con más ansia, nerviosismo e ilusión la llegada del 6 de enero y de los regalos. Un día especial y en el que estarán llenos de sonrisas.

Losreyesmagos.tv

Es un proyecto solidario impulsado por Javi Arranz, con la colaboración también de Infancia Sin Fronteras, Cruz Roja, la Asociación Española Contra el Cáncer, Fundación Caja Viva Caja Rural y Ternera Asturiana y que tiene como objeto que los niños escojan a su rey mago favorito y puedan hacer una videollamada con él.

Además, también se puede realizar la carta online para enviarla a sus majestades. Aparte, si quieres colaborar con Los Reyes Magos TV Ilusión Colectiva, puedes hacer la donación del importe que más se adapte a tus posibilidades económicas (será utilizado para la adquisición de los regalos y su posterior distribución) o comprar un juguete solidario que llegará a un niño o niña sin recursos.

Vienenlosreyesmagos.com

"Escribe ahora tu carta a Los Reyes Magos, y tendrás una videollamada de ellos, en la que confirmarán las cosas que has pedido y te preguntarán si has sido bueno/a. Introduce todos tus datos, así como el código de acceso único que te permite acceder a la videollamada. Si no perteneces a ninguna entidad que te haya dado el código no te preocupes", explica esta web. Si no se tiene el código, costará 12,5 euros, pero merece la pena por ver la felicidad de tus hijos.

Videollamada Reyes Magos

Es una aplicación gratuita que contiene anuncios. "¿Quieres que Los Reyes Magos te hagan una videollamada a tu móvil? ¿Encima poder grabarlo? Imagine la cara de sorpresa, cuando te llame desde el lejano Oriente totalmente gratis y pregunte por tu vida y qué regalos quieres. Reparte ilusión estas navidades y ten uno de los recuerdos mas bonitos de la infancia. Verás los ojos de los pequeños brillar a la vez que abren la boca atónitos", explica la app. Ten en cuenta que es una llamada simulada, al contrario que las anteriores.