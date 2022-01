Whatsapp, desde su explosión como la aplicación líder de mensajería instantánea, siempre ha avanzado en la búsqueda de una mejor experiencia de usuario, en materia de seguridad y también en aspectos de diversión para que no fuese simplemente un método para enviar y recibir mensajes de texto y ya.

Hace ya mucho tiempo que uno de sus avances fue incorporar el doble check azul. Uno de color gris significa que el mensaje ha sido enviado desde el dispositivo, pero que no ha llegado a su destinatario (o a todos ellos si es un grupo); dos de color gris es que ya ha llegado, pero que todavía no ha sido leído; y si pasa a ser de color azul es que ya ha sido leído. Y Whatsapp está preparando según algunas informaciones un tercer check azul.

Sin embargo, para preservar el deseo personal de la privacidad, se puede desactivar el check azul y, por tanto, tú no sabrás cuándo una persona ha leído o no el mensaje, por lo que puedes ser ignorado sin darte cuenta.

El truco

De todos modos, hay una manera de saber si te están ignorando, un truco muy sencillo y que, a diferencia de otros, no necesita que te descargues otra aplicación externa, con el tiempo que conlleva eso ni con (posiblemente) la cantidad de anuncios que te tengas que ver para poder utilizarla de forma gratuita.

Se puede hacer tanto en iOS como en Android desde la propia aplicación de una forma muy fácil. Aunque, eso sí, hay que advertir que la otra persona sabrá a la perfección que lo has hecho para saber si estaba pasando de ti y se enterará. Si lo haces, no hay vuelta atrás y dependiendo de quién sea puede ser incluso que se cabree, así que ten cuidado con quién lo usas si decides hacerlo.

Ahora bien, el funcionamiento es facilísimo. En las conversaciones individuales se puede esquivar este asunto, pero no en los grupos. Si envías un mensaje a uno, pinchas en él y ves su información, te sale a quién le ha llegado y quién lo ha visto y quién no, así que si creas un grupo en el que tan solo estéis las dos personas y pones el mensaje, sabrás no solo si lo ha leído, sino cuándo. Por si fuera poco, en un grupo no está disponible la opción de desactivar el doble check azul, así que cuando te lea lo sabrás también por eso.