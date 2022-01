En plena ola de contagios de covid-19, los test de antígenos se han erigido como una opción sencilla de detectar posibles infecciones de coronavirus. Aunque su fiabilidad no es del 100% y no hay que fiarse del todo, sí que ha supuesto una primera barrera (y en ocasiones, como se demostró por ejemplo en Navidad, muy importante) y ha ayudado a una mayor detección y, en parte, a contener la peor ola desde que comenzó la pandemia en cuanto al número de casos, que no en mortalidad.

En Portugal, Mercadona (que también tiene supermercados) comenzó a vender test de antígenos hace ya más de un año, algo que no pasa en España, ya que aquí no es posible encontrar y comprar dichos test de detección del covid. Y no son pocas las personas que piensan que, cuanto más accesibles sean, tanto en precio como en lugares de compra, mucho mejor será. El primer caso, el del precio, está más cerca de cumplirse después de que el presidente Pedro Sánchez haya anunciado que se va a regular el coste de los test de antígenos. Pero el segundo... En Portugal se venden a un precio muy económico, a 2,10 euros cada uno de los kits. Cada uno contiene una tira reactiva, un tubo de extracción, un hisopo nasal y una bolsa de muestras, además de un manual de instrucciones. No obstante, Mercadona ha dejado claro el motivo por el que no vende test de antígenos en España. La respuesta Una usuaria de Twitter cuestionó a la cuenta oficial de Mercadona sobre la posibilidad de vender test de antígenos en sus supermercados: "@Mercadona tienen pensado comercializar los #testdeantigenos para #covid19 como los venden en Portugal? En caso afirmativo para cdo (cuando) los tendrían en el mercado?? Gracias!!" La respuesta de Mercadona no se hizo esperar y reconoció que no puede venderlos por temas legales: "Buenos días. En Portugal la legislación permite su venta en supermercados mientras que en España, su venta se encuentra autorizada de forma exclusiva en Farmacias, por lo que no podemos ofrecerle este producto en nuestro Surtido. Un saludo", explicó la cadena de supermercados de Juan Roig.