Hace poco te contamos la diferencia entre el colesterol malo, que es el de baja densidad, y el bueno, el de alta densidad. Y también por qué uno es malo y el otro bueno, por qué es importante que los niveles de ambos estén equilibrados y en parámetros sanos y qué se puede hacer para que se reduzca el malo, que es bastante preocupante.

Entre ambos colesteroles, se calcula que casi la mitad de los españoles tienen parámetros altos y que deben ser controlados, por lo que, como decía Vicente del Bosque en aquel mítico anuncio precisamente sobre el colesterol, poca broma.

Y uno de los aspectos más importantes y que más incidencia directa tiene a la hora de disminuir los valores de colesterol malo es la alimentación. Primero, porque una mala alimentación y la obesidad hacen que las arterias se obstruyan más de lo debido. Y segundo, porque hay alimentos naturales que tienen propiedades que luchan contra el colesterol. Aquí os presentamos cinco.

Alimentos con mucha fibra

El gran rey en este aspecto es la avena, ya que reduce las proteínas de baja densidad, pero no solo se encuentra en la propia avena como tal, sino también en manzanas, alubias, pasas o la cebada. También los plátanos tienen su importancia. Se consigue que llegue menos colesterol malo al flujo sanguíneo, lo cual es beneficioso.

Frutos secos

No todos, pero sí muchos. Los mejores en este aspecto son las nueces y las almendras, ya que contienen ácidos grasos poliinsaturados. Ahora bien, deben ser naturales y no tener azúcar. Y hay que tener cuidado con otro aspecto y son las raciones, ya que no se recomienda más de un puñado al día por su alto contenido calórico.

Aceite de oliva

Una grasa que ayuda a reducir el colesterol. Sus antioxidantes naturales hacen que se reduzca notablemente el colesterol malo y que se mantengan los niveles del bueno, por lo que es buenísimo para el organismo. Ahora bien, tiene el mismo problema que os frutos secos y es su alto nivel calórico.

Omega 3

Muchas veces habrás oído hablar del Omega 3, que es un ácido graso que se encuentra principalmente en algunos pescados. Mejoran el sistema cardiovascular y ayudan a bajar el colesterol. Los que más tienen son el salmón, atún blanco, sardinas, truchas, arenques, fletán, caballa o sardinas.

Alimentos con esteroles o estanoles

Son sustancias que se encuentran en las plantas y que lo que hacen es bloquear la absorción de colesterol, por lo que pasa de largo y se acaba expulsando. Suelen estar en algunas bebidas de yogur, zumos de naranja o margarinas.