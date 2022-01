Después de las navidades llega el periodo de rebajas, que son aprovechados por muchas personas para hacer compras y aprovechar los descuentos. Ropa y tecnología son los grandes reyes de este periodo, pero también los artículos para el hogar, por ejemplo. Aparte, después del Black Friday y el Cyber Monday es la última oportunidad hasta verano de adquirir productos bien baratos.

Ahora bien, también se pueden dar situaciones de fraude o de picaresca. Pero como la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recuerda, lo único que baja es el precio, no los derechos. Es decir, que porque (por ejemplo) una prenda de ropa haya salido defectuosa y esté rebajada de precio no significa que no puedas devolverla y cambiarla con todas las garantías. Es decir, exactamente igual que fuera del periodo de rebajas.

Por ello, la OCU ha elaborado un decálogo de consejos de cara a los clientes sobre derechos que se tienen y que se pueden ejercer en periodo de rebajas: