Los perros son animales muy fieles y que tienen muchas semejanzas entre sí, pero entre razas hay muchas diferencias tanto físicas como de temperamento y carácter. En el primer caso, por ejemplo, hay algunas que sueltan más pelo y otras que menos y, en lo segundo, algunas por ejemplo son más inteligentes que otras y aprenden y ejecutan órdenes con mayor rapidez, mientras que a otras les cuesta más por su carácter más independiente.

Tampoco todos los perros son igual de cariñosos ni todos son tranquilos, por lo que hay algunas razas más propensas para estar con personas mayores, por ejemplo.

Y como no podía ser de otro modo, tampoco todas las razas muestran el mismo grado de obediencia. No significa que te quieran menos ni que lo hagan por fastidiarte ni que no te escuchen, simplemente tienen un carácter más independiente y que costará más trabajo que te hagan caso. Y tampoco implica que nunca te lo hagan, por supuesto.

5 - Bloodhound

Es muy importante que para entrenar y hacer que aprenda se emplee su nariz y su olfato, ya que si de normal en un perro es su principal arma, en esta raza todavía más. Se guía muchísimo por él y, si algo no le motiva, es muy probable que te ignore mucho.

4 - Bulldog inglés

Es una de esas razas muy tranquilas y que no quieren vivir estresadas. No pasean mucho, no son enérgicos ni tienen mucha vitalidad. Van muy a su aire y a su rollo y la misma paciencia que tienen para vivir la tienen para todo lo demás, incluido el aprendizaje. Si se estresa, pasará de ti. Y si decide que no quiere andar más, más vale que tengas los brazos fuertes para llevarlo aúpa.

3 - Basenji

El perro que no sabe ladrar (emite un sonido extraño que se asemeja a un canto tirolés desafinado). Aunque es muy movido y juguetón, en verdad no te hará mucho caso. Estará más atento al mundo que rodea que a lo que le digas, así que pasará de ti constantemente.

2 - Chow Chow

Son muy adorables por su apariencia de peluche y por su tamaño, pero en verdad son tan independientes que se les suele llamar los gatos perrunos, en el sentido de que suelen ser bastante distantes y muy desconfiados. Es muy importante que desde cachorros se les sociabilice y se les enseñe, porque cuando crecen es casi imposible ya.

1 - Galgo afgano

Su mayor problema es que tiene tanto b que cuando ve una presa no hay orden que valga. Más vale que lo tengas atado, porque sino puedes hasta perderlo. También es muy independiente y no suele acatar muchas órdenes, pero es cariñoso con los dueños.