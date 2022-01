Como ya te contamos en un artículo, no es necesario ni se recomienda lavar el pelo cada día, especialmente el largo, que generalmente lucen mujeres, aunque también muchos hombres. Ahora bien, tampoco está bien el extremo contrario, es decir, que no se higienice en muchos días.

En el punto medio está la virtud, pero también hay que tener en cuenta los distintos factores que nos rodean. A veces, por lo que sea, es imposible poder lavárselo cuando toca y hay que esperar un poco más, o se ha hecho deporte y hay que esperar unas horas, ha habido un corte de agua, ha surgido un imprevisto familiar o mil circunstancias más.

Si te sucede eso, hay una forma muy eficaz y con mucho estilo de disimular. No es algo nuevo, pero sí que hay que hacerlo bien y es peinarse con efecto mojado. De este modo, no solo quedará bien disimulado, sino que además no se notará nada de nada y quedará perfecto.

Y aunque no era el cometido principal de su publicación de Instagram, Tamara Falcó dejó un ejemplo perfecto en su Instagram sobre cómo se debe hacer de forma perfecta.

El truco

Para conseguir el efecto deseado no basta con mojar el pelo y ya. Hay que peinar la melena hacia atrás, dejando la frente totalmente despejada y contando con la ayuda de un gel de peinado. Además, es imprescindible dejar las marcas de los dedos o del peine. Además, en el caso de Tamara queda especialmente bien ya que, al llevar media melena, es posible humedecer todo el conjunto.

Es importante hacerlo de forma suave, pero a la vez pasando con decisión los dedos a la hora de aplicar el gel por todo el cuero cabelludo, porque así se conseguirá el efecto deseado. En caso de que la melena sea demasiado larga, se puede jugar con la parte de la cabeza con efecto húmedo y el resto, seco. Y al final del todo, cuando ya hayas terminado, fija el pelo con laca y apañado.