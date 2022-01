Todos los fans de Harry Potter han deseado en algún momento que les llegase a través de una lechuza la famosa carta para ingresar en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería y así no ser unos muggles. Sin embargo, aunque en el futuro no se sabe, de momento no es posible.

Ahora bien, eso no impide que podamos agregar elementos de Harry Potter a la vida real. Las túnicas y las varitas mágicas no se suelen ver por la calle y están descartadas, pero sí que se pueden usar hechizos si tienes un ayudante de voz en el móvil. Y ahora que se acaba de estrenar el reencuentro en HBO entre los principales actores de las películas basadas en las novelas de J. K. Rowling, muchas personas están poniendo en práctica algunos hechizos gracias al teléfono móvil. Lumos Por ejemplo, el profesor Flitwick enseñó a sus alumnos en los libros y en las películas a iluminar estancias con un sencillo encantamiento y que es de los más usados a lo largo de la saga. Solo hay un pero para ponerlo en práctica: necesitas iPhone y que tenga Siri. De este modo, el asistente de voz, cuando digas "Lumos Máxima" interpretará que quieres encender la linterna, una luz que se asemeja mucho a la que sale de las varitas de los protagonistas. Y también sirve el hechizo contrario para apagar la luz, que es pedirle a Siri que lo haga diciendo "Nox". Accio Ya cuando Harry, Ron, Hermione y el resto de alumnos fueron un poco más mayores se les enseñó a invocar objetos a su mano solo con mencionar "Accio", seguido de lo que queríamos. Por ejemplo, lo usa Harry Potter en El Cáliz de Fuego para que la escoba llegue hasta él y así deshacerse del dragón al que le tiene que robar un huevo dorado. O también cuando en Las Reliquias de la Muerte parte 2 los protagonistas intentan atraer un horrocrux en el banco Gringotts. Ahora bien, no tenemos el poder de atraer objeto, por lo que hay que adaptar el hechizo y en este caso se puede configurar para que nos abra una aplicación, como por ejemplo el Whatsapp. Así, si decimos "Accio Whatsapp", Siri abrirá la app y la podremos usar sin buscar el icono correspondiente.