Hace años las baterías de los teléfonos móviles duraban días, incluso semanas, pero ahora nos tenemos que acostumbrar a cargarlo todos los días e incluso dos veces al día para que podamos usarlo durante todas las horas en las que estamos despiertos. Las aplicaciones, la pantalla y el mayor uso que le damos de forma habitual hace que nos "comamos" la batería.

Y además, por si fuera poco, siempre va a peor. Es decir, si la autonomía va bajando, no irá a mejor, sino que cada vez nos durará menos. Es algo normal por el desgaste paulatino debido al uso.

Ahora bien, aunque eso en cierto modo es inevitable, lo que sí que podemos hacer es ir tocando los ajustes para hacer que se consuma menos batería.

Y para conseguirlo están los clásicos. Uno por ejemplo es reducir el brillo de la pantalla, que se bloquee pronto cuando nos lo dejamos encendido, activar la opción de ahorro a costa de una pequeña bajada de rendimiento...

Pero hay un truco que se ha convertido en viral en TikTok y que sirve para alargar notablemente la vida útil de la batería y hacer que nos dure más durante el día, sin necesidad de cargarlo incluso durante el día.

Pasos muy sencillos

El vídeo, publicado por @kadama y que como todos los de TikTok apenas dura unos segundos, muestra el proceso. Eso sí, solo es válido para iPhone, por lo que no sirve para los usuarios de Android.

Los pasos son bien sencillos y no te llevará más que unos segundos. Lo primero que hay que hacer es ir a los ajustes del teléfono y ahí acceder a la carpeta General. Dentro de ella habrá otra que indique "Actualización en segundo plano". Entra y arriba hay un menú en el que aparece marcada la categoría y un "Sí", aunque hay otras que se pueden seleccionar, que son "No", "WiFi" o "WiFi y datos móviles". Hay que seleccionar "No". Así, todas las app marcadas para actualizarse en segundo plano se desmarcarán y, por tanto, no se ejecutará esa acción cuando no usemos el teléfono, por lo que ahorraremos un porcentaje de la batería.

Ahora bien, el truco no acaba aquí, ya que lo anterior solo era la primera parte. Lo siguiente es ir a los ajustes de la batería, buscar "Salud de la batería" y seleccionar la opción de "Carga optimizada". Con estos dos pasos conseguirás que la batería del iPhone dure más. Y si esto no te sirve y tu móvil se come la batería, piénsate un cambio porque estará deteriorada.