No es nada oculto que las compañías aéreas cuidan hasta el último detalle y que tienen especialmente cuidado de todo, pero con especial énfasis dentro de los aviones. Más allá de las medidas de seguridad que siempre hay que cumplir a rajatabla para evitar posibles catástrofes y de tratar de controlar al máximo lo que hacen los pasajeros, las aerolíneas también vigilan lo que hacen sus empleados, que son parte fundamental para que el engranaje funcione sin problemas. Esto es así hasta un punto desconocido por los clientes.

Ahora, una azafata que trabaja en una aerolínea ha desvelado las cosas que tienen prohibido hacer o decir mientras trabajan. Una de las cosas que no se permiten a los azafatos y azafatas tiene que ver con el dinero y es que no pueden aceptar de ningún modo ninguna clase de propina.

Otro asunto que es muy espinoso es el tema psicológico. Todos sabemos que, en caso de accidente aéreo, las posibilidades de sobrevivir son muy pequeñas tirando a escasas, por lo que es importantísimo que no se genere alarma, malestar ni inquietud sin que esté pasando nada ni tampoco si sí que está sucediendo algo.

Por eso, a las asistentes de cabina no se les permite correr, porque es un signo de nerviosismo. Esto es algo que podría dar una sensación de inseguridad entre los pasajeros, algo que se quiere evitar a toda costa, ya que una histeria colectiva dentro del aeroplano podría provocar accidentes y problemas de conducta. En ese mismo contexto, no pueden mencionar palabras como fuego, emergencia o cualquier otra que pueda inquietar.

Hablar fuerte tampoco está permitido, ya que es algo que también puede molestar a los pasajeros. Pero además de asuntos que pueden ocasionar nerviosismo entre el pasaje, las azafatas también tienen prohibido otra serie de cosas, en este caso relacionadas más bien con los modales o el decoro. Por eso tienen prohibido comer chicle o ver películas y escuchar música mientras están trabajando. Y, por supuesto, siempre los pasajeros deben estar informados de los procedimientos de seguridad en caso de que haya problemas.