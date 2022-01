Están llegando a España las primeras unidades de unos chicles que combaten el covid. Y no, no es una broma ni son unas gomas de mascar que no tienen base científica alguna, ya que, según sus creadores, están hechos con ingredientes antivirales naturales que logran reducir en porcentaje significativo la carga viral. De hecho, casi al mínimo.

Florian Pfab es el director médico del equipo de fútbol alemán Eintracht Frankfurt, de la Bundesliga alemana, es decir, de la Primera División del país germano, y también es uno de los creadores de Covidgum, que es el nombre comercial de estas gomas de mascar. Él se ha encargado de hacer llegar a España las primeras unidades de estos chicles. Se supone que, si se utilizan de forma correcta, desinfecta la membrana mucosa eliminando partículas virales del SARS-CoV-2 en hasta un 90% en la totalidad de pacientes, y en un 100% en la mitad de ellos. ¿Cómo se usan correctamente? Poco misterio hay sobre cómo comerse un chicle, simplemente se mete en la boca y se mastica sin tragarlo durante un tiempo, que generalmente es hasta que nos cansamos de él. Ahora bien, en el caso de los Covidgum hay que tener en cuenta el tiempo, ya que se deben comer entre uno y dos chicles durante 15 minutos, pero nunca hay que tomar más de seis en un día y aparte hay que dejar dos horas de reposo sin tomar ninguno. De todos modos, un aviso: no son milagrosos. Es decir, no son un fármaco contra el covid ni un remedio en caso de que te hayas contagiado, ya que su cometido principal es reducir lo máximo posible la carga viral de las vías respiratorias altas para bajar la posibilidad de propagación a través de la tos y de la saliva al hablar o al estornudar. Por eso, no sustituyen a ninguna vacuna, no impiden que se deba utilizar la mascarilla en los lugares en los que se deba emplear ni que se siga manteniendo activa la recomendación de mantener la distancia social.