Quizá tengas la fortuna y la suerte de vivir en una zona con temperaturas estables todo el año, que no sepas lo que es que jarree mucha agua o que caiga día sí y día también. Puede ser que tampoco sepas lo que es levantarte por la mañana y que no puedas salir con el coche porque el cristal está helado y debas esperar. Y por eso, quizá no estés acostumbrado a tener que tender la ropa dentro de casa más que muy de vez en cuando.

Ahora bien, si sí que estás obligado a ello de forma recurrente, sabrás que en verano tira que te va, pero que en invierno puedes tardar hasta dos o tres días para que esté completamente seca. Le cuesta y es lo más normal del mundo. Por eso, hay varias formas de acelerar el secado de la ropa. Por ejemplo, existe una especie de globo de aire en el que metes varias prendas, cierras de forma hermética y un pequeño motor hace salir aire caliente, lo cual seca la ropa en tan solo unos minutos. Y también está en el mercado una original y barata percha que también saca aire caliente, por lo que ayuda a que tanto zapatos como algunas prendas de ropa pierdan su humedad en solo unos minutos. Precio económico Y otro artículo que deberías fichar y tener muy en cuenta si tu objetivo o tu necesidad es secar la ropa más rápido sin necesidad de utilizar una secadora es usar el tendedero eléctrico de Leroy Merlín. En realidad es uno tendedero normal y corriente, es decir, de los clásicos plegables con alas de toda la vida, pero con la variación de que funciona enchufado a la corriente eléctrica, por lo que se consigue una especie de efecto de radiador, ya que se calienta, aumenta la temperatura de las varillas y, por tanto, se seca la ropa en menos tiempo. Leroy Merlín pide que los clientes devuelvan este producto por un fallo de seguridad La única pega que han sacado algunos clientes en las opiniones es que en las barras laterales, que siempre son más gruesas que las varillas interiores, no se calientan. Y mucha gente sí que las usan para aprovechar al máximo el espacio. En cuanto a su precio, es normal que sea más caro que los normales y corrientes de toda la vida, pero no es excesivo y es bastante ajustado. De hecho, lo puedes adquirir por 69,90 euros en Leroy Merlín, un precio muy inferior al dinero que cuesta una secadora.