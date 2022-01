Cuántas veces te habrá pasado que estás navegando por las redes sociales o por alguna plataforma de vídeo y te encuentras con un 'life hack', un uso que no te imaginabas ni esperabas de un objeto cotidiano. O que incluso hay algo que siempre has estado haciendo mal. ¿Te has preguntado para qué sirve la anilla de una lata de refresco, por ejemplo? ¿O sabes que en realidad los bricks de zumo o leche hay que verterlos en un vaso con la boquilla en el lado más alejado del recipiente y no como siempre hemos hecho para que no respire?

Son pequeñas preguntas que siempre nos hemos hecho. El papel de aluminio es uno de esos elementos que siempre tenemos en casa y que básicamente lo usamos para envolver comida, para proteger algún plato con comida que nos sobra o a la hora de hacer asados para cocinarlos sin que el calor se vaya. Pero a partir de ahí, poco más. Uno de esos usos más desconocidos tiene que ver con la limpieza y es que todos hemos tenido el clásico nanas, el estropajo con aspecto metálico que sirve para rascar todo. Pues bien, si haces una pelota con papel de aluminio puedes hacer que sea precisamente un sustituto de ese utensilio tan socorrido. Siguiendo con la cocina, el óxido es uno de los grandes enemigos, porque deteriora los metales. En el caso del hogar, nos afecta especialmente a las ollas y a las sartenes. Por eso, pásale este papel de plata por la superficie más dañada con un poco de agua, frota y verás. En el horno También te hablamos recientemente de la posibilidad de poner papel de aluminio en una freidora de aire, que al fin y al cabo no deja de ser una especie de horno más que de freidora. El desinfectante casero ideal para limpiar los espejos y el baño Entonces, por supuesto, también se puede emplear en este electrodoméstico. Tiene una altísima resistencia a las altas temperaturas, ya que es un gran aislante, por lo que le podemos dar dos usos principales. El primero es para evitar limpiar el horno, sobre todo si los alimentos que vayamos a cocinar tienen tendencia a escurrir. Por eso, la bandeja o el horno en general se pueden forrar y ya está. Y por otro lado, también sirve, como te hemos avanzado antes, para hacer que la comida no se queme por fuera en exceso. El papel de aluminio va a crear una capa protectora, permitiendo que se guarde el calor interno y que se sigan cocinando los alimentos, pero sin el riesgo de que se tuesten por fuera demasiado.