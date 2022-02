El Wordle es el nuevo viral. Todo el mundo pensaba que la moda duraría unas pocas semanas, pero todavía sigue muy en forma y de hecho cada vez engancha a más personas de todo el mundo. La versión en inglés ha adquirido tal popularidad que todos los días se convierte en trending topic en Twitter y aparte la ha comprado por más de un millón de dólares el prestigioso medio The New York Times.

El popular juego de adivinar una palabra diaria tiene muchas bondades, como que no te puedes saturar en un día porque solo te va a llevar unos minutos lograr sacar el puzle (o no). Pero también tiene la desventaja de que, al ser un reto diario, si un día te olvidas de hacerlo o has estado demasiado ocupado para ello no lo puedes hacer.

Cuando entras en la web de Wordle en español o en inglés, cada día cambia la palabra y no hay opción desde la propia página de hacer las adivinanzas, pero sí que hay un truco para resolver los enigmas anteriores y es mucho más sencillo de lo que crees.

Web especial

El caso es que hay páginas webs especiales y especializadas en guardar versiones anteriores de las páginas, así como cualquier actualización. Así, en un periódico puede ser una locura por la cantidad de información que va cambiando, pero en el caso del Wordle no es así porque solo cambia una vez por día.

Por eso es muy fácil. La web en concreto se llama WaybackMachine y simplemente hay que añadir la dirección web de la página. En el caso del Wordle en español hay que introducir el enlace, que es https://wordle.danielfrg.com/.

Acto seguido aparecerá un calendario con todos los días y las horas de las actualizaciones. Pincha en cualquiera de un día en el que no hayas hecho el puzle y automáticamente te aparecerá la web con las seis filas completamente vacías y listas para empezar el juego.

Aparte, salvo que tengas muchísima memoria, puedes repetir algunas palabras de días que sí hiciste dentro de un tiempo. O también te puede servir para poner en práctica los trucos que te contamos para sacar siempre la palabra diaria.