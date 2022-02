Recientemente te contamos cómo acelerar el metabolismo, que tiende a ralentizarse por la tarde, para lograr perder peso, pero lo que no te explicamos es que hay una dieta que se llama específicamente así, la dieta del metabolismo acelerado, que promete ser muy efectiva para perder peso.

El metabolismo son todos los procesos físicos y químicos del cuerpo que convierten o usan energía, tales como: respiración, circulación sanguínea, regulación de la temperatura corporal, contracción muscular, digestión de alimentos y nutrientes, eliminación de los desechos a través de la orina y de las heces y funcionamiento del cerebro y los nervios. Si se acelera, lo que se consigue es que se incremente el gasto calórico mientras se está en reposo.

Y antes de ir con los pros y los contras de la dieta del metabolismo acelerado hay que apuntar varias cuestiones. Una es que, si bien tiene seguidores, no posee aval científico y es dura. Y otra es que siempre se recomienda acudir a un profesional para que ayude con una dieta adaptada a nosotros y sin riesgos para la salud.

Los puntos a favor

Uno de los grandes pros es que esta dieta está directamente relacionada los hábitos. Es decir, que para seguirla y que tenga buenos resultados hay que cambiarlos y ser más activos. Obliga a hacer ejercicio físico, por lo que ese es un gran punto a favor a resaltar.

Y otro punto importante es que, aunque generalmente se dividen los tipos de alimentos por días y está bastante restringido en cuanto a salirse de la norma, al final de la semana están todos los grupos importantes, por lo que es equilibrada.

Los contras

Uno de los más importantes es el conocido coloquialmente como efecto rebote. Si se consigue cambiar de signo el metabolismo y que se acostumbre a que esté acelerado, cuando se aparca la dieta tras conseguir los objetivos el cuerpo tenderá a almacenar de más y, por tanto, será más fácil recuperar kilos con rapidez.

Por otra parte, hay un aspecto fundamental que hemos mencionado antes: no tiene fundamento científico, por lo que sus beneficios y si adecuación no han sido demostradas. No significa que sea mala ni buena, solo que todavía se desconoce demasiado sobre ella.

Luego hay otros aspectos como que hay alimentos prohibidos, como por ejemplo el café aunque sea sin edulcorantes, o que el desayuno se haga lo antes posible, cuando tampoco está demasiado recomendado ni es nada revolucionario para nuestra dieta.